Ленивые чебуреки без теста: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Лаваш – идеальная альтернатива тесту. Готовить из него можно очень вкусные чебуреки, а также десерты – пироги, запеканки, "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых и вкусных чебуреков из лаваша с сыром и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 350 г
- Лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт.
- Сыр твердый – 160 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 60 мл
- Кинза (или петрушка) – 8 г по желанию
- Подсолнечное масло – 12 г
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску положите фарш, натрите туда лук, добавьте немного воды, соль и перец. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца. Натрите сыр и добавьте в фарш.
2. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.
3. Разогрейте сковородку, влейте немного масла. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности!
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