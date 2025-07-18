Лаваш – идеальная альтернатива тесту. Готовить из него можно очень вкусные чебуреки, а также десерты – пироги, запеканки, "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых и вкусных чебуреков из лаваша с сыром и мясным фаршем.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 350 г

Лаваш (круглый, тонкий) – 4-5 шт.

Сыр твердый – 160 г

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 60 мл

Кинза (или петрушка) – 8 г по желанию

Подсолнечное масло – 12 г

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску положите фарш, натрите туда лук, добавьте немного воды, соль и перец. Измельчите кинзу (или петрушку) и добавьте к фаршу. Все тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще воды, соли или перца. Натрите сыр и добавьте в фарш.

2. Окуните лаваш в миску с чистой водой на 1 секунду с обеих сторон. Выложите на рабочую поверхность, на одну половину фарш и сыр. Сложите пополам и плотно прижмите края пальцами или вилкой. Повторите для остальных чебуреков.

3. Разогрейте сковородку, влейте немного масла. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон на среднем огне до готовности!

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