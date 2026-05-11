Ленивые чебурекииз лаваша – идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное и сытное без долгого замешивания теста. Для рецепта понадобятся простые ингредиенты, а весь процесс занимает минимум времени. Благодаря лавашу чебуреки получаются тонкими, хрустящими и очень аппетитными. Такое блюдо отлично подойдет для быстрого обеда, ужина или перекуса.

Идея приготовления хрустящих чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

круглый лаваш – 4-6 шт.

фарш – 400-500 г

лук – 1 шт.

твердый сыр – 100-150 г

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите лук на мелкой терке или очень мелко нарежьте. Добавьте его к фаршу вместе с солью, специями и измельченной зеленью. Хорошо перемешайте начинку до однородности.

2. Твердый сыр натрите на терке. Именно он сделает начинку более сочной и ароматной.

3. Лаваши слегка смочите водой, чтобы они стали мягче и не ломались во время складывания.

4. На одну половину лаваша выложите тонкий слой фарша, сверху посыпьте сыром. Накройте второй половиной лаваша и хорошо прижмите края.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте ленивые чебуреки на среднем огне с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

6. Подавайте горячими сразу после приготовления. Внутри начинка остается сочной, а лаваш становится румяным и хрустящим, как у классических чебуреков.

