Лаваш – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных пирогов, запеканок, а также домашних чипсов. Еще из лаваша можно готовить вкусные торты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебурек из лаваша, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

лаваши 4 шт

фарш из индейки/курицы 300 г

лук 1 шт

сыр моцарелла 120 г (желательно – пониженной жирности)

соль/перец

яйцо для смазки

+ кунжут

Способ приготовления:

1. К фаршу натираем лук и солим/перчим по вкусу. Каждый лаваш смазываем тонким слоем фарша и сверху посыпаем сыром.

2. Край лаваша смазываем взбитым яйцом и закрепляем лаваш.

3. Смазываем сверху яйцом и посыпаем кунжутом. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 С духовку на 20-25 минут.

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