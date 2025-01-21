Ленивые чебуреки из лаваша для перекуса: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Ленивые чебуреки из лаваша для перекуса: простой рецепт

Лаваш – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных пирогов, запеканок, а также домашних чипсов. Еще из лаваша можно готовить вкусные торты. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебурек из лаваша, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

  • лаваши 4 шт
  • фарш из индейки/курицы 300 г
  • лук 1 шт
  • сыр моцарелла 120 г (желательно – пониженной жирности)
  • соль/перец
  • яйцо для смазки
  • + кунжут

Способ приготовления:

1. К фаршу натираем лук и солим/перчим по вкусу. Каждый лаваш смазываем тонким слоем фарша и сверху посыпаем сыром.

2. Край лаваша смазываем взбитым яйцом и закрепляем лаваш.

3. Смазываем сверху яйцом и посыпаем кунжутом. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 С духовку на 20-25 минут.

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