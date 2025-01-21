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Ленивые чебуреки из лаваша для перекуса: простой рецепт
Лаваш – отличный продукт для приготовления вкусных и сытных пирогов, запеканок, а также домашних чипсов. Еще из лаваша можно готовить вкусные торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебурек из лаваша, с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- лаваши 4 шт
- фарш из индейки/курицы 300 г
- лук 1 шт
- сыр моцарелла 120 г (желательно – пониженной жирности)
- соль/перец
- яйцо для смазки
- + кунжут
Способ приготовления:
1. К фаршу натираем лук и солим/перчим по вкусу. Каждый лаваш смазываем тонким слоем фарша и сверху посыпаем сыром.
2. Край лаваша смазываем взбитым яйцом и закрепляем лаваш.
3. Смазываем сверху яйцом и посыпаем кунжутом. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 С духовку на 20-25 минут.
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