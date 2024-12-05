Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – тесто и мясной фарш. Но, тесто легко можно заменить лавашем, это намного упростит приготовление блюда! Чтобы мясная начинка была сочной, добавьте в фарш немного воды!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении чебурек.

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

200 г твердого сыра

10 круглых лавашиков

1 яйцо для смазки бортиков

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, водой, яйцами, зеленью, солью, перцем.

2. Выложите на одну часть лаваша мясной фарш, сверху тертый сыр, смажьте желтком бортики, накройте второй частью.

3. Обжарьте с двух сторон на масле до золотистости!

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