Ленивые чебуреки из лаваша, с мясным фаршем и сыром: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Ленивые чебуреки из лаваша, с мясным фаршем и сыром: рецепт блюда для перекуса

Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – тесто и мясной фарш. Но, тесто легко можно заменить лавашем, это намного упростит приготовление блюда! Чтобы мясная начинка была сочной, добавьте в фарш немного воды!

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Хрустящие чебуреки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении чебурек. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 200 г твердого сыра
  • 10 круглых лавашиков
  • 1 яйцо для смазки бортиков

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, водой, яйцами, зеленью, солью, перцем.

Начинка для блюда

2. Выложите на одну часть лаваша мясной фарш, сверху тертый сыр, смажьте желтком бортики, накройте второй частью.

Приготовление чебуреков

3. Обжарьте с двух сторон на масле до золотистости!

Готовые чебуреки

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