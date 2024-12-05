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Ленивые чебуреки из лаваша, с мясным фаршем и сыром: рецепт блюда для перекуса
Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – тесто и мясной фарш. Но, тесто легко можно заменить лавашем, это намного упростит приготовление блюда! Чтобы мясная начинка была сочной, добавьте в фарш немного воды!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении чебурек.
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 200 г твердого сыра
- 10 круглых лавашиков
- 1 яйцо для смазки бортиков
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с луком, водой, яйцами, зеленью, солью, перцем.
2. Выложите на одну часть лаваша мясной фарш, сверху тертый сыр, смажьте желтком бортики, накройте второй частью.
3. Обжарьте с двух сторон на масле до золотистости!
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