Вкусные домашние чебуреки можно сделать даже без теста. Для основы прекрасно подойдет лаваш. Просто выложите в него начинку и пожарьте изделия с обеих сторон – это займет считанные минуты.

Идея приготовления ленивых чебуреков из лаваша опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 2 больших листа

фарш (свинина + говядина) – 400 г

лук – 2 больших

кефир или айран – 80 мл.

соевый соус – 1 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

черный перец – по вкусу

соль – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук натри на мелкой терке – не резать.

2. Добавить в фарш.

3. Влить кефир (или айран) – он дает сок и мягкость,

4. Добавить соевый соус, паприку, перец, соль.

5. Хорошо вымешать – фарш должен быть жидковатый, почти как на хинкали.

6. Лаваш нарезать кругами или большими прямоугольниками.

7. На одну половину выложить тонкий слой фарша.

8. Слегка сбрызнуть край водой.

9. Накрыть второй половиной и хорошо прижми края (можно вилкой).

10. Хорошо разогреть сковородку.

11. Добавить немного масла.

12. Жарить на среднем огне, по 2-3 минуты с каждой стороны.

13. Накрыть крышкой на 30 секунд в конце, чтобы мясо дошло и пустило сок

