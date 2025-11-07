Фаршированные перцы – это блюдо, которое любят за его насыщенный вкус и аромат. Однако иногда не хватает времени на полное приготовление с начинкой и длительным запеканием. В таком случае на помощь приходит упрощенный вариант – ленивые фаршированные перцы. Они получаются не менее вкусными, чем классические, но готовятся значительно быстрее. Это блюдо прекрасно подходит для семейного ужина или сытного обеда.

Идея приготовления ленивых фаршированных голубцов на ужин опубликована на странице фудблогера evgeniakarpa в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 8-10 шт.

фарш (куриный, свиной или говяжий) – 500 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

томаты или пассата – 400 мл.

паприка, орегано, соль, перец, сахар – по вкусу

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Перцы вымойте, выложите на противень и запекайте при температуре 180°C примерно 1 час, пока они станут мягкими.

2. На сковороде разогрейте масло, обжарьте измельченный лук до прозрачности. Добавьте чеснок и фарш, обжаривайте до изменения цвета мяса.

3. Влейте измельченные томаты или пассату, приправьте паприкой, орегано, солью, перцем и щепоткой сахара для сбалансирования кислоты.

4. При необходимости долейте немного воды. Тушите соус около 20 минут до загустения.

5. У готовых перцев уберите плодоножку, выложите их в соус и потушите еще 10 минут на слабом огне, чтобы они хорошо пропитались ароматами.

6. Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетается с отварным рисом, пастой или картофелем.

