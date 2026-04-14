Если у вас нет времени возиться с капустой – сделайте ленивые голубцы. Овощ для такого блюда пропаривать не нужно. При этом, блюдо получится очень сытным.

Идея приготовления быстрых ленивых голубцов без пропаривания капусты опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

500 г фарша

0,5 кочана капусты или 1 маленькая

1 морковь

0,5 стакана риса

Для заливки:

1 морковь

1 лук

1 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. муки

1 ст. л. сметаны

специи по вкусу

1 стакан воды

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте и обжарьте вместе с морковью до мягкости.

2. К фаршу добавьте рис, отваренный до полуготовности, капусту с морковью и специи.

3. Хорошо перемешайте.

4. Сформируйте голубцы и выложите в форму для запекания.

5. Для заливки морковь обжарьте с луком, добавьте муку и томатную пасту, хорошо перемешайте.

6. Влейте воду, добавьте сметану и тушите примерно 10 минут.

7. Залейте голубцы и запекайте 40–50 минут. По желанию присыпьте зеленью.

