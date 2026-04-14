Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить
Если у вас нет времени возиться с капустой – сделайте ленивые голубцы. Овощ для такого блюда пропаривать не нужно. При этом, блюдо получится очень сытным.
Идея приготовления быстрых ленивых голубцов без пропаривания капусты опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 0,5 кочана капусты или 1 маленькая
- 1 морковь
- 0,5 стакана риса
Для заливки:
- 1 морковь
- 1 лук
- 1 ст.л. томатной пасты
- 1 ст.л. муки
- 1 ст. л. сметаны
- специи по вкусу
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте и обжарьте вместе с морковью до мягкости.
2. К фаршу добавьте рис, отваренный до полуготовности, капусту с морковью и специи.
3. Хорошо перемешайте.
4. Сформируйте голубцы и выложите в форму для запекания.
5. Для заливки морковь обжарьте с луком, добавьте муку и томатную пасту, хорошо перемешайте.
6. Влейте воду, добавьте сметану и тушите примерно 10 минут.
7. Залейте голубцы и запекайте 40–50 минут. По желанию присыпьте зеленью.
