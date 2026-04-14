Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
495
Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить

Если у вас нет времени возиться с капустой – сделайте ленивые голубцы. Овощ для такого блюда пропаривать не нужно. При этом, блюдо получится очень сытным.

Идея приготовления быстрых ленивых голубцов без пропаривания капусты опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 0,5 кочана капусты или 1 маленькая
  • 1 морковь
  • 0,5 стакана риса

Для заливки:

  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ст. л. сметаны
  • специи по вкусу
  • 1 стакан воды

Способ приготовления:

Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить

1. Капусту нарежьте и обжарьте вместе с морковью до мягкости.

2. К фаршу добавьте рис, отваренный до полуготовности, капусту с морковью и специи.

Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить

3. Хорошо перемешайте.

4. Сформируйте голубцы и выложите в форму для запекания.

Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить

5. Для заливки морковь обжарьте с луком, добавьте муку и томатную пасту, хорошо перемешайте.

6. Влейте воду, добавьте сметану и тушите примерно 10 минут.

Ленивые голубцы без лишней мороки: как приготовить

7. Залейте голубцы и запекайте 40–50 минут. По желанию присыпьте зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты