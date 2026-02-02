Ленивые голубцы готовятся без заморочки и из доступных ингредиентов, поэтому блюдо отлично подходит для обеда. Для того, чтобы изделия были сочными, используйте именно говяжий фарш. Также очень вкусно добавить сметану.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

телячий фарш – 500 г

капуста – 400 г

вареный рис – 200 г

лук – 1 крупный

морковь – 1 средняя

яйцо – 1 шт.

сметана – 2-3 ст.л.

растительное масло – 3-4 ст.л.

соль, черный перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

томатный сок – 300-400 мл.

Способ приготовления:

1. Отварить рис до готовности.

2. На сковородке обжарить лук, добавить морковь, затем капусту.

3. Накрыть крышкой и протушить 5-7 минут, охладить.

4. Смешать фарш, рис, овощи, яйцо, сметану и специи.

5. Сформируй голубцы или выложи массу ложкой в сковородку.

6. Залить томатным соком.

7. Тушить под крышкой на малом огне 35-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: