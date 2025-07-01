Ленивые голубцы – быстрый вариант обеда или ужина. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, вам понадобится минимум времени и ингредиентов. Обязательно используйте именно молодую капусту – с ней будет вкуснее всего.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Заворачивать фарш в капусту не придется, что значительно экономит время.

Ингредиенты:

рис – 100 г

капуста – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

фарш – 500 г

соль, перец, специи – по вкусу

томатный соус или томатная паста разведенная с водой

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промыть.

2. Отварить до готовности.

3. Нарезать лук, морковь натереть и обжарить до готовности.

4. Капусту нашинковать.

5. Смешать все в миске, добавить соль, перец и специи.

6. Сформировать голубцы, выложить в форму.

7. Залить соусом, отправить в разогретую духовку до 180 градусов.

8. Готовить час

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