Ленивые голубцы из молодой капусты и фарша: делимся самым простым рецептом
Ленивые голубцы – быстрый вариант обеда или ужина. Для того, чтобы приготовить такое блюдо, вам понадобится минимум времени и ингредиентов. Обязательно используйте именно молодую капусту – с ней будет вкуснее всего.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Заворачивать фарш в капусту не придется, что значительно экономит время.
Ингредиенты:
- рис – 100 г
- капуста – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- фарш – 500 г
- соль, перец, специи – по вкусу
- томатный соус или томатная паста разведенная с водой
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промыть.
2. Отварить до готовности.
3. Нарезать лук, морковь натереть и обжарить до готовности.
4. Капусту нашинковать.
5. Смешать все в миске, добавить соль, перец и специи.
6. Сформировать голубцы, выложить в форму.
7. Залить соусом, отправить в разогретую духовку до 180 градусов.
8. Готовить час
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