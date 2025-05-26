Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом
Для того, чтобы приготовить вкусные ленивые голубцы, вам не придется парить капусту, а затем заворачивать в нее начинку. Просто смешайте необходимые ингредиенты, а затем сформируйте из них шарики. Весь процесс подготовки займет максимум 20 минут.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Соус придаст особую сочность.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- молодая капуста – 500 г
- полуготовый рис – 1 стакан
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яйца – 1 шт.
- соль, перец, приправы – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 150 г
- томатный сок – 600 мл.
- соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Отварить рис до полуготовности.
2. Капусту нарезать, морковь натереть, лук поджарить.
3. Смешать все с фаршем, яйцом, чесноком, специями.
4. Сформировать голубцы, выложить в форму.
5. Смешать сметану с томатным соком и солью (можно взбить блендером для однородности).
6. Залить соусом голубцы, поставить в духовку при температуре 180 градусов на 45 минут.