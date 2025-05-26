Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

Для того, чтобы приготовить вкусные ленивые голубцы, вам не придется парить капусту, а затем заворачивать в нее начинку. Просто смешайте необходимые ингредиенты, а затем сформируйте из них шарики. Весь процесс подготовки займет максимум 20 минут.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Соус придаст особую сочность.

Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
  • молодая капуста – 500 г
  • полуготовый рис – 1 стакан
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • яйца – 1 шт.
  • соль, перец, приправы – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 150 г
  • томатный сок – 600 мл.
  • соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

1. Отварить рис до полуготовности.

2. Капусту нарезать, морковь натереть, лук поджарить.

Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

3. Смешать все с фаршем, яйцом, чесноком, специями.

Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

4. Сформировать голубцы, выложить в форму.

Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

5. Смешать сметану с томатным соком и солью (можно взбить блендером для однородности).

Ленивые голубцы из молодой капусты за 20 минут: делимся простым рецептом

6. Залить соусом голубцы, поставить в духовку при температуре 180 градусов на 45 минут.

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