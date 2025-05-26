Для того, чтобы приготовить вкусные ленивые голубцы, вам не придется парить капусту, а затем заворачивать в нее начинку. Просто смешайте необходимые ингредиенты, а затем сформируйте из них шарики. Весь процесс подготовки займет максимум 20 минут.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Соус придаст особую сочность.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

молодая капуста – 500 г

полуготовый рис – 1 стакан

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

яйца – 1 шт.

соль, перец, приправы – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

сметана – 150 г

томатный сок – 600 мл.

соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Отварить рис до полуготовности.

2. Капусту нарезать, морковь натереть, лук поджарить.

3. Смешать все с фаршем, яйцом, чесноком, специями.

4. Сформировать голубцы, выложить в форму.

5. Смешать сметану с томатным соком и солью (можно взбить блендером для однородности).

6. Залить соусом голубцы, поставить в духовку при температуре 180 градусов на 45 минут.