Когда нужно быстро приготовить сытный перекус, стоит обратить внимание на ленивые хачапури на сковородке. Для этого блюда не понадобятся дрожжи, долгое замешивание теста или духовка. Все готовится буквально за несколько минут из простых продуктов, которые часто есть дома. Хачапури получаются мягкими внутри, с аппетитной сырной корочкой и нежной текстурой.

Идея приготовления хачапури на сковородке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное яйцо – 1 шт.

твердый сыр – 50 г

мука – 50 г

молоко – 100 мл

сода – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

масло – 1 ч.л.

сливочное масло – по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйцо с молоком и щепоткой соли.

2. Добавьте натертый твердый сыр, всыпьте муку и соду.

3. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции без комочков.

4. Сковородку слегка смажьте маслом и хорошо разогрейте. Вылейте творожное тесто и равномерно распределите его по поверхности.

5. Готовьте ленивые хачапури на маленьком огне под крышкой до румяного цвета. Затем осторожно переверните и поджарьте с другой стороны до готовности.

6. Пока блюдо горячее, по желанию смажьте поверхность небольшим количеством сливочного масла. Так хачапури будут еще более нежными и ароматными.

7. Подавайте сразу после приготовления. Такие быстрые хачапури на сковородке прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или как дополнение к овощному салату или чаю.

