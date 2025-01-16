Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша. Для начинки можно использовать любое мясо, лук, грибы, капусту.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из лаваша, с куриным фаршем.

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

200 г твердого сыра

10 круглых лавашей

1 яйцо для смазки бортиков

Способ приготовления:

1. Выложите фарш на лаваш, сверху посыпьте тертым сыром и сверните.

2. Обжарьте до готовности.

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