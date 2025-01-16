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Ленивые и вкусные чебуреки из лаваша: как приготовить
Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша. Для начинки можно использовать любое мясо, лук, грибы, капусту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из лаваша, с куриным фаршем.
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 200 г твердого сыра
- 10 круглых лавашей
- 1 яйцо для смазки бортиков
Способ приготовления:
1. Выложите фарш на лаваш, сверху посыпьте тертым сыром и сверните.
2. Обжарьте до готовности.
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