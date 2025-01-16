Ленивые и вкусные чебуреки из лаваша: как приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Ленивые и вкусные чебуреки из лаваша: как приготовить

Домашние чебуреки можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша. Для начинки можно использовать любое мясо, лук, грибы, капусту. 

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Домашние чебуреки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков из лаваша, с куриным фаршем. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 200 г твердого сыра
  • 10 круглых лавашей 
  • 1 яйцо для смазки бортиков

Способ приготовления: 

1. Выложите фарш на лаваш, сверху посыпьте тертым сыром и сверните.

Приготовление блюда

2. Обжарьте до готовности.

Готовые чебуреки

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