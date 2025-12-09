Ленивые конвертики из лаваша с ветчиной и сыром: вариант обеда за считанные минуты
Если хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное – лаваш станет отличной основой для разнообразных перекусов. Из него легко сделать хрустящие конвертики с нежной начинкой, которые можно подавать и горячими, и холодными. Такое блюдо станет идеальным вариантом для завтрака, перекуса на работе или быстрого ужина.
Идея приготовления вкусных конвертиков из лаваша для перекуса опубликована на странице marafon186 в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 200 г
- ветчина или запеченное куриное филе – 200 г
- сыр твердый – 200 г
- помидоры – 200 г
- сметана 10% – 150 г
- зелень, соль, любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчите ветчину, зелень и помидоры.
2. Добавьте тертый сыр, сметану и специи.
3. Хорошо перемешайте это будет начинка.
4. Нарежьте лаваш на квадраты или прямоугольники удобного размера.
5. Выложите на каждый кусок ложку начинки и заверните в виде конвертиков.
6. Обжарьте их на сухой сковороде или подсушите на гриле до румяной корочки с обеих сторон.
