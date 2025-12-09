Если хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное – лаваш станет отличной основой для разнообразных перекусов. Из него легко сделать хрустящие конвертики с нежной начинкой, которые можно подавать и горячими, и холодными. Такое блюдо станет идеальным вариантом для завтрака, перекуса на работе или быстрого ужина.

Идея приготовления вкусных конвертиков из лаваша для перекуса опубликована на странице marafon186 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 200 г

ветчина или запеченное куриное филе – 200 г

сыр твердый – 200 г

помидоры – 200 г

сметана 10% – 150 г

зелень, соль, любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчите ветчину, зелень и помидоры.

2. Добавьте тертый сыр, сметану и специи.

3. Хорошо перемешайте это будет начинка.

4. Нарежьте лаваш на квадраты или прямоугольники удобного размера.

5. Выложите на каждый кусок ложку начинки и заверните в виде конвертиков.

6. Обжарьте их на сухой сковороде или подсушите на гриле до румяной корочки с обеих сторон.

