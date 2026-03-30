Ленивые мини-пиццы из лаваша: готовятся максимум 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
Лаваш – универсальная основа для любых ваших любимых блюд. Можно сделать быстрые мини-пиццы, для которых не придется вымешивать и раскатывать тесто. Такие пиццы нужно просто пожарить на сковородке – понадобится максимум 15 минут.

Идея приготовления мини-пиццы в лаваше опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист
  • вареная колбаса – 250 г
  • сыр – 200 г
  • майонез – 4-5 ст.л.
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Натереть вареную колбасу и сыр сулугуни.

2. Высыпать в миску.

3. Добавить майонез и все хорошо перемешать.

4. Выложить начинку на лаваш и распределить по всей поверхности.

5. Закрутить в рулет и нарезать его на небольшие кусочки.

6. В отдельной емкости разбить 2 яйца и теперь каждый кусочек окунуть в яичную смесь.

7. Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон.

