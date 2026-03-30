Ленивые мини-пиццы из лаваша: готовятся максимум 15 минут
Лаваш – универсальная основа для любых ваших любимых блюд. Можно сделать быстрые мини-пиццы, для которых не придется вымешивать и раскатывать тесто. Такие пиццы нужно просто пожарить на сковородке – понадобится максимум 15 минут.
Идея приготовления мини-пиццы в лаваше опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- вареная колбаса – 250 г
- сыр – 200 г
- майонез – 4-5 ст.л.
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Натереть вареную колбасу и сыр сулугуни.
2. Высыпать в миску.
3. Добавить майонез и все хорошо перемешать.
4. Выложить начинку на лаваш и распределить по всей поверхности.
5. Закрутить в рулет и нарезать его на небольшие кусочки.
6. В отдельной емкости разбить 2 яйца и теперь каждый кусочек окунуть в яичную смесь.
7. Обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон.
