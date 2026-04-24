Когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот, выручают простые рецепты из доступных ингредиентов. Ленивые блинчики из лаваша – именно такой вариант. Они готовятся быстро, не требуют замешивания теста и всегда получаются нежными. Такое блюдо хорошо подходит и для завтрака, и для сладкого перекуса. А главное – результат максимально похож на классические блинчики с творогом.

Идея приготовления вкусных ленивых блинчиков из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа

творог – 200 г

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

яйцо – 1 шт.

Для заливки:

яйцо – 1 шт.

молоко – 100 мл.

сметана или йогурт – 100 г

сахар – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте творог с яйцом, обычным и ванильным сахаром.

2. Тщательно перемешайте до однородной консистенции, чтобы масса была нежной и без комочков.

3. Лаваш нарежьте на одинаковые квадраты или прямоугольники. На каждый кусок выложите порцию творожной начинки и заверните в плотные рулеты, формируя аккуратные трубочки.

4. Подготовленные заготовки выложите в форму для запекания плотно друг к другу.

5. Отдельно приготовьте заливку: взбейте яйцо с сахаром, добавьте молоко и сметану или йогурт.

6. Перемешайте до однородности и равномерно залейте блинчики в форме.

7. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте примерно 30-35 минут при температуре 180 градусов. За это время заливка загустеет, а верх станет слегка румяным.

8. Подавайте ленивые блинчики теплыми – именно тогда они самые нежные и вкусные. По желанию можно дополнить блюдо медом, вареньем или свежими ягодами.

