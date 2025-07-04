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Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут
Пирожки из отварных яиц и сыра – элементарное блюдо для перекуса. Ингредиенты для таких изделий точно всегда есть на вашей кухне. Нужно только все смешать и пожарить максимум за 5 минут.
Идея приготовления быстрых пирожков из яиц и сыра за 5 минут опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Получаются очень золотистые и аппетитные.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 100 г
- зеленый лук – пучок
- сырое яйцо – 1 шт.
- мука – 3-4 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть вареные яйца и сыр, добавить зелень.
2. Разбить сырое яйцо, добавить муку и соль.
3. Замешать густое тесто.
4. Сформировать пирожки.
5. Жарить на сухой сковородке – они не прилипают и прекрасно румянятся.
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