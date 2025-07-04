Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
393
Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

Пирожки из отварных яиц и сыра – элементарное блюдо для перекуса. Ингредиенты для таких изделий точно всегда есть на вашей кухне. Нужно только все смешать и пожарить максимум за 5 минут.

Идея приготовления быстрых пирожков из яиц и сыра за 5 минут опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Получаются очень золотистые и аппетитные.

Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 3 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • зеленый лук – пучок
  • сырое яйцо – 1 шт.
  • мука – 3-4 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

1. Натереть вареные яйца и сыр, добавить зелень.

Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

2. Разбить сырое яйцо, добавить муку и соль.

Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

3. Замешать густое тесто.

4. Сформировать пирожки.

Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

5. Жарить на сухой сковородке – они не прилипают и прекрасно румянятся.

Ленивые пирожки из вареных яиц и сыра: готовятся 5 минут

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