Пирожки из отварных яиц и сыра – элементарное блюдо для перекуса. Ингредиенты для таких изделий точно всегда есть на вашей кухне. Нужно только все смешать и пожарить максимум за 5 минут.

Идея приготовления быстрых пирожков из яиц и сыра за 5 минут опубликована на странице lamer.ua в Instagram. Получаются очень золотистые и аппетитные.

Ингредиенты:

вареные яйца – 3 шт.

твердый сыр – 100 г

зеленый лук – пучок

сырое яйцо – 1 шт.

мука – 3-4 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть вареные яйца и сыр, добавить зелень.

2. Разбить сырое яйцо, добавить муку и соль.

3. Замешать густое тесто.

4. Сформировать пирожки.

5. Жарить на сухой сковородке – они не прилипают и прекрасно румянятся.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: