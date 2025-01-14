Роллини – идеальный вариант перекуса или даже быстрого обеда. А если воспользоваться следующей технологией, вам даже не придется раскатывать тесто. Для основы прекрасно подойдет универсальное тестофило тесто, с которым можно значительно сэкономить время на приготовлении пищи.

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Идея приготовления ленивых роллини из теста фило опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Выпекаются изделия максимум 25 минут.

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов (200 г)

кисломолочный творог – 350 г (9 %)

твердый творог –150 г

яйцо – 1 шт.

укроп – пучок

соль, специи

Ингредиенты для смазки:

масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

кунжут

Способ приготовления:

1. В миске соединить кисломолочный творог, натертый сыр, нарезанный укроп, яйцо, соль и специи.

2. Тесто фило разморозить.

3. Смазать лист растопленным маслом и выложить с обеих сторон начинку.

4. Свернуть рулетом каждую сторону внутрь.

5. Переложить на противень, застеленный пергаментом.

6. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

7. Выпекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

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