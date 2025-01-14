Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки
Роллини – идеальный вариант перекуса или даже быстрого обеда. А если воспользоваться следующей технологией, вам даже не придется раскатывать тесто. Для основы прекрасно подойдет универсальное тестофило тесто, с которым можно значительно сэкономить время на приготовлении пищи.
Идея приготовления ленивых роллини из теста фило опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Выпекаются изделия максимум 25 минут.
Ингредиенты:
- тесто фило – 6 листов (200 г)
- кисломолочный творог – 350 г (9 %)
- твердый творог –150 г
- яйцо – 1 шт.
- укроп – пучок
- соль, специи
Ингредиенты для смазки:
- масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- кунжут
Способ приготовления:
1. В миске соединить кисломолочный творог, натертый сыр, нарезанный укроп, яйцо, соль и специи.
2. Тесто фило разморозить.
3. Смазать лист растопленным маслом и выложить с обеих сторон начинку.
4. Свернуть рулетом каждую сторону внутрь.
5. Переложить на противень, застеленный пергаментом.
6. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
7. Выпекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут до золотистой корочки.
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