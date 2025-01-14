Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
18
Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

Роллини – идеальный вариант перекуса или даже быстрого обеда. А если воспользоваться следующей технологией, вам даже не придется раскатывать тесто. Для основы прекрасно подойдет универсальное тестофило тесто, с которым можно значительно сэкономить время на приготовлении пищи.

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Идея приготовления ленивых роллини из теста фило опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Выпекаются изделия максимум 25 минут.

Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

Ингредиенты:

  • тесто фило – 6 листов (200 г)
  • кисломолочный творог – 350 г (9 %)
  • твердый творог –150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • укроп – пучок
  • соль, специи

Ингредиенты для смазки:

  • масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • кунжут

Способ приготовления:

Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

1. В миске соединить кисломолочный творог, натертый сыр, нарезанный укроп, яйцо, соль и специи.

2. Тесто фило разморозить.

Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

3. Смазать лист растопленным маслом и выложить с обеих сторон начинку.

4. Свернуть рулетом каждую сторону внутрь.

Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

5. Переложить на противень, застеленный пергаментом.

Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

6. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

7. Выпекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

Ленивые роллины с сыром за считанные минуты: без раскатывания теста и излишней мороки

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