Лаваш – универсальная основа для разнообразных закусок. Используйте вкусные намазки, а также разнообразные белковые наполнения: мясо, рыба, яйца. Получится не только вкусно, но и очень питательно.

Идея приготовления сытной закуски из лаваша с тунцом опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш квадратный – 2 шт.

вареные яйца – 2 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

тунец в собственном соку – 1 баночка (185 г)

фиолетовый лук – половинка

консервированная кукуруза – 5 ст.л.

майонез – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. На 1 лист лаваша намазать намазку из натертых вареных яиц и майонеза.

2. На верх этого выложить 2-ой лист.

3. Смазать натертыми плавлеными сырками с майонезом.

4. На них выложить тунец, мелко нарезанный лук и кукурузу.

5. Завернуть в рулет и оставить на 1-2 часа минимум, чтобы лаваш стал мягкий.

