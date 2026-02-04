Ленивые рулетики из лаваша с тунцом: как приготовить вкусную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
225
Лаваш – универсальная основа для разнообразных закусок. Используйте вкусные намазки, а также разнообразные белковые наполнения: мясо, рыба, яйца. Получится не только вкусно, но и очень питательно.

Идея приготовления сытной закуски из лаваша с тунцом опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш квадратный – 2 шт.
  • вареные яйца – 2 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • тунец в собственном соку – 1 баночка (185 г)
  • фиолетовый лук – половинка
  • консервированная кукуруза – 5 ст.л.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. На 1 лист лаваша намазать намазку из натертых вареных яиц и майонеза.

Ленивые рулетики из лаваша с тунцом: как приготовить вкусную закуску

2. На верх этого выложить 2-ой лист.

Ленивые рулетики из лаваша с тунцом: как приготовить вкусную закуску

3. Смазать натертыми плавлеными сырками с майонезом.

Ленивые рулетики из лаваша с тунцом: как приготовить вкусную закуску

4. На них выложить тунец, мелко нарезанный лук и кукурузу.

5. Завернуть в рулет и оставить на 1-2 часа минимум, чтобы лаваш стал мягкий.

Ленивые рулетики из лаваша с тунцом: как приготовить вкусную закуску

