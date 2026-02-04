Все рецепты
Ленивые рулетики из лаваша с тунцом: как приготовить вкусную закуску
Лаваш – универсальная основа для разнообразных закусок. Используйте вкусные намазки, а также разнообразные белковые наполнения: мясо, рыба, яйца. Получится не только вкусно, но и очень питательно.
Идея приготовления сытной закуски из лаваша с тунцом опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш квадратный – 2 шт.
- вареные яйца – 2 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- тунец в собственном соку – 1 баночка (185 г)
- фиолетовый лук – половинка
- консервированная кукуруза – 5 ст.л.
- майонез – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. На 1 лист лаваша намазать намазку из натертых вареных яиц и майонеза.
2. На верх этого выложить 2-ой лист.
3. Смазать натертыми плавлеными сырками с майонезом.
4. На них выложить тунец, мелко нарезанный лук и кукурузу.
5. Завернуть в рулет и оставить на 1-2 часа минимум, чтобы лаваш стал мягкий.
