Лаваш – универсальная основа для приготовления разнообразных перекусов. Очень быстро можно сделать рулетики с ветчиной и сыром. Изделия запекаются в духовке, получаются очень ароматными и сытными.

Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 120 г

ветчина – 150 г

сыр твердый – 100 г

сыр сливочный – 100 г

Ингредиенты для заливки:

яйца куриные – 2 шт. (100 г)

сметана 15% – 3 ст.л. (60 г)

сыр твердый (мелко натертый) – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лаваш равномерно смазать сливочным сыром.

2. Сверху выложить натертый твердый сыр и ветчину.

3. Свернуть в рулет и нарезать порционными кусочками.

4. Выложить рулетики в форму для запекания.

5. Для заливки соединить яйца со сметаной, сыром и специями.

6. Залить рулетики соусом.

7. Запекать в духовке или аэрогриле 10-15 минут при температуре 170 градусов до золотистой корочки.

