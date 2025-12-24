Ленивые рулетики из лаваша с ветчиной и твердым сыром: готовятся за считанные минуты
Лаваш – универсальная основа для приготовления разнообразных перекусов. Очень быстро можно сделать рулетики с ветчиной и сыром. Изделия запекаются в духовке, получаются очень ароматными и сытными.
Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 120 г
- ветчина – 150 г
- сыр твердый – 100 г
- сыр сливочный – 100 г
Ингредиенты для заливки:
- яйца куриные – 2 шт. (100 г)
- сметана 15% – 3 ст.л. (60 г)
- сыр твердый (мелко натертый) – 50 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лаваш равномерно смазать сливочным сыром.
2. Сверху выложить натертый твердый сыр и ветчину.
3. Свернуть в рулет и нарезать порционными кусочками.
4. Выложить рулетики в форму для запекания.
5. Для заливки соединить яйца со сметаной, сыром и специями.
6. Залить рулетики соусом.
7. Запекать в духовке или аэрогриле 10-15 минут при температуре 170 градусов до золотистой корочки.
