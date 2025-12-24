Ленивые рулетики из лаваша с ветчиной и твердым сыром: готовятся за считанные минуты

Лаваш – универсальная основа для приготовления разнообразных перекусов. Очень быстро можно сделать рулетики с ветчиной и сыром. Изделия запекаются в духовке, получаются очень ароматными и сытными.

Идея приготовления сытных рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 120 г
  • ветчина – 150 г
  • сыр твердый – 100 г
  • сыр сливочный – 100 г

Ингредиенты для заливки:

  • яйца куриные – 2 шт. (100 г)
  • сметана 15% – 3 ст.л. (60 г)
  • сыр твердый (мелко натертый) – 50 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лаваш равномерно смазать сливочным сыром.

2. Сверху выложить натертый твердый сыр и ветчину.

3. Свернуть в рулет и нарезать порционными кусочками.

4. Выложить рулетики в форму для запекания.

5. Для заливки соединить яйца со сметаной, сыром и специями.

6. Залить рулетики соусом.

7. Запекать в духовке или аэрогриле 10-15 минут при температуре 170 градусов до золотистой корочки.

