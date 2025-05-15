Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

Вкусные рулетики из лаваша – отличный вариант сытного ужина. Для начинки вам понадобится обычный мясной фарш, который после запекания будет очень сочным.

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Идея приготовления ленивых рулетиков из лаваша для ужина опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Вкуснее всего есть в горячем виде.

Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе –1 кг.
  • лук – 1-2 шт.
  • сыр твердый – 70 г.
  • лаваш тонкий – 300 г.
  • соль, черный перец, сушеный чеснок, специи для курицы, сладкая паприка, зелень.

Способ приготовления:

Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

1. К фаршу добавить лук и специи, тщательно перемешиваем.

Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

2. Лаваш намазываем фаршем, посыпаем зеленью, заворачиваем в рулет.

Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

3. Нарезаем, выкладываем на форму для запекания, посыпаем тертым сыром.

Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

4. Отправляем в духовку на 25-30 минут, температура - 190 градусов.

Ленивые рулетики из лаваша для быстрого ужина: элементарный рецепт, который получится у всех

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