Вкусные рулетики из лаваша – отличный вариант сытного ужина. Для начинки вам понадобится обычный мясной фарш, который после запекания будет очень сочным.

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Идея приготовления ленивых рулетиков из лаваша для ужина опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Вкуснее всего есть в горячем виде.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе –1 кг.

лук – 1-2 шт.

сыр твердый – 70 г.

лаваш тонкий – 300 г.

соль, черный перец, сушеный чеснок, специи для курицы, сладкая паприка, зелень.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук и специи, тщательно перемешиваем.

2. Лаваш намазываем фаршем, посыпаем зеленью, заворачиваем в рулет.

3. Нарезаем, выкладываем на форму для запекания, посыпаем тертым сыром.

4. Отправляем в духовку на 25-30 минут, температура - 190 градусов.

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