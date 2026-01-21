Тесто фило – универсальная основа для простых перекусов. Вам не придется ничего вымешивать, что значительно экономит время. Нужно лишь завернуть внутрь вкусную начинку.

Идея приготовления рулетиков из теста фило опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 0,5 упаковки

замороженная смесь овощей – 150 г

сыр твердый – 150 г

копченая курица или ветчина – 150 г

яйцо – 1 шт.

томатный соус (не паста, а именно соус для пиццы) – 200 г

панировочные сухари – по необходимости

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешать замороженную овощную смесь, натертый твердый сыр и нарезанную курицу или ветчину.

2. Тесто фило полностью разморозить.

3. Каждый лист разрезать пополам вдоль – получатся длинные ленты.

4. Половину листа смазать томатным соусом, вторую половину оставить сухой.

5. С края выкладываем начинку и осторожно свернуть рулетиком.

6. В отдельной миске взбить яйцо с солью и перцем.

7. Каждый рулетик окунуть сначала в яйцо, затем в панировочные сухари.

8. Из этого количества получается примерно 8 рулетиков.

9. Готовить в аэрогриле при температуре 180 градусов 8-10 минут до румяной корочки.

