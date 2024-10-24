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Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку
Рулетики из лаваша – отличная альтернатива разнообразным сложным блюдам, если нужно приготовить что-нибудь быстро. Для начинки используйте отварные яйца, а также измельченный зеленый лук. Сформированные изделия нужно просто пожарить на разогретой сковороде.
Идея приготовления ленивых рулетиков с яйцом и зеленью из лаваша опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Выходит очень сытно.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 150 г.
- лук зеленый или другая зелень – 50 г
- яйца куриные вареные – 4 шт.
- сметана 10% – 50 г.
- соль, специи
- масло для смазки сковороды – 5 г
Способ приготовления:
1. Лаваш смазать сметаной.
2. Посыпать тертыми яйцами и луком.
3. Добавить соль и любимые специи.
4. Завернуть в рулет.
5. Нарезать, обжарить на капле растительного масла до золотистости под крышкой.
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