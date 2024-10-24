Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
618
Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

Рулетики из лаваша – отличная альтернатива разнообразным сложным блюдам, если нужно приготовить что-нибудь быстро. Для начинки используйте отварные яйца, а также измельченный зеленый лук. Сформированные изделия нужно просто пожарить на разогретой сковороде.

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Идея приготовления ленивых рулетиков с яйцом и зеленью из лаваша опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Выходит очень сытно.

Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 150 г.
  • лук зеленый или другая зелень – 50 г
  • яйца куриные вареные – 4 шт.
  • сметана 10% – 50 г.
  • соль, специи
  • масло для смазки сковороды – 5 г

Способ приготовления:

Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

1. Лаваш смазать сметаной.

Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

2. Посыпать тертыми яйцами и луком.

Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

3. Добавить соль и любимые специи.

Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

4. Завернуть в рулет.

Ленивые рулетики с яйцом и зеленью из лаваша: идеально подойдут для перекуса ребенку

5. Нарезать, обжарить на капле растительного масла до золотистости под крышкой.

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