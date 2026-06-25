В сезон ягод особенно хочется готовить простые и ароматные десерты, которые не требуют много времени. Ленивые слойки с вишнями – именно тот вариант, который выручит, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю или кофе. Для рецепта понадобится готовое слоеное тесто и сочная вишневая начинка. Выпечка получается хрустящей снаружи и нежной внутри, а готовится буквально за считанные минуты.

Идея приготовления слоек с вишнями к чаю опубликована на странице фудблогерши viktoria cooking в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 900 г

свежие или замороженные вишни – 300 г

кукурузный крахмал – 30 г

сахар – 90 г

вода – 40 мл

яичный желток – 1 шт.

сахар для посыпки – по желанию

Способ приготовления:

1. Выложите вишни в сотейник, добавьте крахмал, сахар и воду.

2. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, пока начинка не станет густой.

3. Снимите массу с огня и оставьте остывать.

4. Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре.

5. Разрежьте каждый пласт на ровные прямоугольники или квадраты.

6. На одной половине каждого куска сделайте несколько параллельных надрезов ножом.

7. На вторую половину выложите охлажденную вишневую начинку.

8. Накройте начинку стороной с надрезами и хорошо зажмите края.

9. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

10. Смажьте поверхность желтком и, по желанию, посыпьте небольшим количеством сахара.

11. Выпекайте слойки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут до золотистого цвета.

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