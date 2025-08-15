Ленивые трубочки из фило и с мясной начинкой: самый простой сытного и вкусного блюда
Тесто фило – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, а также трубочек с разными начинками, а также запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных трубочек из теста фило, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 луковица
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 2 ст.л сливочного крем-сыра
- 200 г сыра моцарелла
- зелень по желанию
- соль, перец
- 50-70 г сливочного масла
- 1 яйцо
- кунжут
Способ приготовления:
1. Для начинки: на растительном масле обжариваем до мягкости лук, добавляем нарезанное куриное филе и обжариваем до готовности. Заправляем специями, добавляем крем-сыр, тушим 1-2 минуты и сразу снимаем с огня. Добавляем консервированную кукурузу, зелень, перемешиваем до однородности.
2. Каждый отдельный лист теста фило смазываем растопленным сливочным маслом, на край выкладываем 2 ст.л начинки, посыпаем сыром и заворачиваем трубочки.
3. Выкладываем на противень, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Готовьте при 180-200 С 15 минут.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
