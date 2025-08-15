Ленивые трубочки из фило и с мясной начинкой: самый простой сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
135
Рецепт блюда

Тесто фило – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, а также трубочек с разными начинками, а также запеканок.

Что приготовить из теста фило

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных трубочек из теста фило, с филе и сыром.

Рецепт трубочек

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 2 ст.л сливочного крем-сыра
  • 200 г сыра моцарелла
  • зелень по желанию
  • соль, перец
  • 50-70 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Для начинки: на растительном масле обжариваем до мягкости лук, добавляем нарезанное куриное филе и обжариваем до готовности. Заправляем специями, добавляем крем-сыр, тушим 1-2 минуты и сразу снимаем с огня. Добавляем консервированную кукурузу, зелень, перемешиваем до однородности.

Начинка для трубочек

2. Каждый отдельный лист теста фило смазываем растопленным сливочным маслом, на край выкладываем 2 ст.л начинки, посыпаем сыром и заворачиваем трубочки.

Сколько готовить трубочки

3. Выкладываем на противень, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Готовьте при 180-200 С 15 минут.

Трубочки с фило

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Готовые трубочки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты