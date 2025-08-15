Тесто фило – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, а также трубочек с разными начинками, а также запеканок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных трубочек из теста фило, с филе и сыром.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 луковица

1/2 банки консервированной кукурузы

2 ст.л сливочного крем-сыра

200 г сыра моцарелла

зелень по желанию

соль, перец

50-70 г сливочного масла

1 яйцо

кунжут

Способ приготовления:

1. Для начинки: на растительном масле обжариваем до мягкости лук, добавляем нарезанное куриное филе и обжариваем до готовности. Заправляем специями, добавляем крем-сыр, тушим 1-2 минуты и сразу снимаем с огня. Добавляем консервированную кукурузу, зелень, перемешиваем до однородности.

2. Каждый отдельный лист теста фило смазываем растопленным сливочным маслом, на край выкладываем 2 ст.л начинки, посыпаем сыром и заворачиваем трубочки.

3. Выкладываем на противень, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Готовьте при 180-200 С 15 минут.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

