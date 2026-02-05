Трубочки из лаваша – универсальная закуска на каждый день и для праздничного стола. Добавьте внутрь вкусную начинку из сыра и колбасы. Это не только вкусно, но и очень бюджетно.

Идея приготовления сытных трубочек из лаваша опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

вареные яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

колбаса вареная – 100 г

крем-сыр – 1 ст.л.

майонез (или сметана/йогурт) – 1 ст.л.

чеснок/зелень – 1 зубчик (по желанию)

яйцо для обвалки – 1 шт.

молоко – 1 ч.л.

масло немного для жарки

Способ приготовления:

1. Натереть яйца, сыр и нарезать кубиком мелким колбасу.

2. Добавить крем-сыр, майонез и чеснок, зелень по желанию.

3. Перемешать до однородности.

4. Лаваш разрезать на 6 частей.

5. Начинку переложить в кондитерский мешок и отсадить на край каждого кусочка.

6. Противоположный край слегка увлажнить водой и плотно свернуть трубочки.

7. Взбить яйцо с каплей молока.

8. Обвалять в смеси каждую трубочку.

9. Обжарить на капле масла на разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки на среднем огне.

10. Подавать охлажденными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: