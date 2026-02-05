Ленивые трубочки из лаваша с колбасой и сыром: готовятся максимум 15 минут
Трубочки из лаваша – универсальная закуска на каждый день и для праздничного стола. Добавьте внутрь вкусную начинку из сыра и колбасы. Это не только вкусно, но и очень бюджетно.
Идея приготовления сытных трубочек из лаваша опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- вареные яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- колбаса вареная – 100 г
- крем-сыр – 1 ст.л.
- майонез (или сметана/йогурт) – 1 ст.л.
- чеснок/зелень – 1 зубчик (по желанию)
- яйцо для обвалки – 1 шт.
- молоко – 1 ч.л.
- масло немного для жарки
Способ приготовления:
1. Натереть яйца, сыр и нарезать кубиком мелким колбасу.
2. Добавить крем-сыр, майонез и чеснок, зелень по желанию.
3. Перемешать до однородности.
4. Лаваш разрезать на 6 частей.
5. Начинку переложить в кондитерский мешок и отсадить на край каждого кусочка.
6. Противоположный край слегка увлажнить водой и плотно свернуть трубочки.
7. Взбить яйцо с каплей молока.
8. Обвалять в смеси каждую трубочку.
9. Обжарить на капле масла на разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки на среднем огне.
10. Подавать охлажденными.
