Ленивые трубочки из лаваша с сытной начинкой: делимся рецептом на скорую руку
Лаваш – универсальная основа для разнообразных блюд. Из такого продукта можно сделать сытные трудочки с начинкой, которые готовятся без заморочки и точно понравятся всем.
Идея приготовления сытных трубочек из лаваша с начинкой опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы шампиньоны – 350 г
- куриное филе (вареное) – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сливки – 100 мл.
- сметана – 2 ст.л.
- сыр сулугуни – 180 г
- лаваш – 1 шт.
- масло для жарки
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезаем мелко грибы.
2. Отправляем на сковородку.
3. Накрываем крышкой и на большом огне даем испариться воде.
4. Далее добавляем нарезанный лук, сливки, сметану, соль и перец.
5. Все перемешиваем и готовим на среднем огне еще минут 15.
6. Отваренное филе разрываем на волокна.
7. Добавляем грибы и натертый сыр, все перемешиваем.
8. Лаваш нарезаем и выкладываем начинку, жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: