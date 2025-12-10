Лаваш – универсальная основа для разнообразных блюд. Из такого продукта можно сделать сытные трудочки с начинкой, которые готовятся без заморочки и точно понравятся всем.

Идея приготовления сытных трубочек из лаваша с начинкой опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

грибы шампиньоны – 350 г

куриное филе (вареное) – 1 шт.

лук – 1 шт.

сливки – 100 мл.

сметана – 2 ст.л.

сыр сулугуни – 180 г

лаваш – 1 шт.

масло для жарки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезаем мелко грибы.

2. Отправляем на сковородку.

3. Накрываем крышкой и на большом огне даем испариться воде.

4. Далее добавляем нарезанный лук, сливки, сметану, соль и перец.

5. Все перемешиваем и готовим на среднем огне еще минут 15.

6. Отваренное филе разрываем на волокна.

7. Добавляем грибы и натертый сыр, все перемешиваем.

8. Лаваш нарезаем и выкладываем начинку, жарим с обеих сторон до золотистого цвета.

