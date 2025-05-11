Ленивые вареники из картофельного теста: делимся элементарным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
279
Ленивые вареники из картофельного теста: делимся элементарным рецептом

Ленивые вареники – блюдо, для которого вам понадобится минимум времени. Для них можно использовать картофельное пюре, которое осталось после обеда или ужина. Очень вкусно подавать со сметаной.

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Простым рецептом ленивых вареников поделилась фудблогерка valway ka на своей странице в Instagram. Вам понадобится всего пять ингредиентов.

Ленивые вареники из картофельного теста: делимся элементарным рецептом

Ингредиенты:

  • отварной картофель – 1 кг.
  • яйца – 2 шт.
  • манка – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • мука – 400 г (это вместе с подсыпкой)

Способ приготовления:

Ленивые вареники из картофельного теста: делимся элементарным рецептом

1. Картофель отварить, почистить и помять или натереть на терке.

2. Добавить яйца, манку, соль. Перемешать.

Ленивые вареники из картофельного теста: делимся элементарным рецептом

3. Ввести постепенно муку (сколько тесто впитает).

Ленивые вареники из картофельного теста: делимся элементарным рецептом

4. Отделить кусочек теста.

5. Сформировать колбаску.

Ленивые вареники из картофельного теста: делимся элементарным рецептом

6. Нарезать на кусочки.

7. Отварить в подсоленной воде

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