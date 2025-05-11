Ленивые вареники – блюдо, для которого вам понадобится минимум времени. Для них можно использовать картофельное пюре, которое осталось после обеда или ужина. Очень вкусно подавать со сметаной.

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Простым рецептом ленивых вареников поделилась фудблогерка valway ka на своей странице в Instagram. Вам понадобится всего пять ингредиентов.

Ингредиенты:

отварной картофель – 1 кг.

яйца – 2 шт.

манка – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

мука – 400 г (это вместе с подсыпкой)

Способ приготовления:

1. Картофель отварить, почистить и помять или натереть на терке.

2. Добавить яйца, манку, соль. Перемешать.

3. Ввести постепенно муку (сколько тесто впитает).

4. Отделить кусочек теста.

5. Сформировать колбаску.

6. Нарезать на кусочки.

7. Отварить в подсоленной воде

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