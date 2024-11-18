Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

Для быстрого и сытного перекуса отлично подойдут сосиски в лаваше. Они будут значительно бюджетнее магазинной шаурмы. К тому же изделия очень быстро готовятся, и не нужно долго стоять у плиты.

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Идея приготовления сосисок в лаваше опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Готовые пожаренные изделия получаются очень хрустящими и сочными.

Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 пачка
  • сосиски – 7 шт.
  • сыр моцарелла – 180 г
  • яйца – 1 шт.
  • панировочные сухари
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

1. Лаваш порезать на части.

Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

2. Выложить творог и сосиску.

Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

3. Скрутить и смазать яйцом, чтобы все хорошо скрепилось.

Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

4. Обкрутить в яйце затем в сухарях.

Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты

5. Поджарить на маленьком огне с обеих сторон.

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