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Ленивые жареные сосиски в лаваше: готовятся считанные минуты
Для быстрого и сытного перекуса отлично подойдут сосиски в лаваше. Они будут значительно бюджетнее магазинной шаурмы. К тому же изделия очень быстро готовятся, и не нужно долго стоять у плиты.
Идея приготовления сосисок в лаваше опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Готовые пожаренные изделия получаются очень хрустящими и сочными.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 пачка
- сосиски – 7 шт.
- сыр моцарелла – 180 г
- яйца – 1 шт.
- панировочные сухари
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать на части.
2. Выложить творог и сосиску.
3. Скрутить и смазать яйцом, чтобы все хорошо скрепилось.
4. Обкрутить в яйце затем в сухарях.
5. Поджарить на маленьком огне с обеих сторон.
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