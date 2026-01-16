Для того, чтобы приготовить вкусный десерт, его совсем не обязательно выпекать. Соедините бананы, печенье, а слои смажьте нежным кремом. Подавать такое лакомство удобно просто в стаканах.

Идея приготовления простого бананового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера anna sholkova в Instagram.

Ингредиенты:

печенье (песочное или галетное) – 150 г

сливки 33% – 200 мл.

сливочный сыр или маскарпоне – 200 г

сахарная пудра – 2-3 ст.л.

бананы – 2 шт.

вареное сгущенное молоко (карамель) – 150 г

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку.

2. Сливки взбить с сахарной пудрой до мягких пиков, аккуратно вмешать творог.

3. Бананы нарезать кружочками.

4. Выложить в стаканы слоями: печенье, крем, бананы, карамель, повторить слои.

5. Сверху украсить крошкой печенья и каплей карамели.

