Ленивый банановый десерт без выпекания: можно подать просто в стаканах
Для того, чтобы приготовить вкусный десерт, его совсем не обязательно выпекать. Соедините бананы, печенье, а слои смажьте нежным кремом. Подавать такое лакомство удобно просто в стаканах.
Идея приготовления простого бананового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера anna sholkova в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье (песочное или галетное) – 150 г
- сливки 33% – 200 мл.
- сливочный сыр или маскарпоне – 200 г
- сахарная пудра – 2-3 ст.л.
- бананы – 2 шт.
- вареное сгущенное молоко (карамель) – 150 г
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в крошку.
2. Сливки взбить с сахарной пудрой до мягких пиков, аккуратно вмешать творог.
3. Бананы нарезать кружочками.
4. Выложить в стаканы слоями: печенье, крем, бананы, карамель, повторить слои.
5. Сверху украсить крошкой печенья и каплей карамели.
