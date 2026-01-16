Ленивый банановый десерт без выпекания: можно подать просто в стаканах

Для того, чтобы приготовить вкусный десерт, его совсем не обязательно выпекать. Соедините бананы, печенье, а слои смажьте нежным кремом. Подавать такое лакомство удобно просто в стаканах.

Идея приготовления простого бананового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера anna sholkova в Instagram.

Ингредиенты:

  • печенье (песочное или галетное) – 150 г
  • сливки 33% – 200 мл.
  • сливочный сыр или маскарпоне – 200 г
  • сахарная пудра – 2-3 ст.л.
  • бананы – 2 шт.
  • вареное сгущенное молоко (карамель) – 150 г

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку.

2. Сливки взбить с сахарной пудрой до мягких пиков, аккуратно вмешать творог.

3. Бананы нарезать кружочками.

4. Выложить в стаканы слоями: печенье, крем, бананы, карамель, повторить слои.

5. Сверху украсить крошкой печенья и каплей карамели.

