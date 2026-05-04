Банановые десерты – это всегда просто и быстро. Для такого рецепта не нужно много ингредиентов и сложных действий. Достаточно нескольких продуктов, чтобы получить вкусную домашнюю выпечку. Такой вариант хорошо подходит, когда хочется чего-то сладкого без лишних хлопот. Попробуйте приготовить – результат приятно удивит.

Идея приготовления быстрого бананового десерта опубликована на странице simplefood video в Instagram.

Ингредиенты:

бананы спелые – 2 шт.

овсяные хлопья – 1 стакан

какао-порошок – 2 ст.л.

мед – 1 ч.л. (по желанию)

орехи – горсть (по желанию)

кокосовая стружка – для посыпки

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Очистите бананы и разомните их вилкой до однородной кремовой массы.

3. Добавьте овсяные хлопья, какао и мед. Хорошо перемешайте до густой консистенции.

4. По желанию добавьте измельченные орехи и еще раз перемешайте.

5. Застелите противень пергаментом. Выложите небольшие порции теста ложкой, сформируйте печенье, слегка прижимая сверху.

6. Посыпьте кокосовой стружкой.

7. Выпекайте примерно 12-15 минут до готовности.

8. Дайте десерту немного остыть перед подачей.

9. Внутри он остается мягким и нежным, а сверху имеет легкую корочку.

