Ленивый банановый десерт без заморочки: понадобится минимум ингредиентов
Банановые десерты – это всегда просто и быстро. Для такого рецепта не нужно много ингредиентов и сложных действий. Достаточно нескольких продуктов, чтобы получить вкусную домашнюю выпечку. Такой вариант хорошо подходит, когда хочется чего-то сладкого без лишних хлопот. Попробуйте приготовить – результат приятно удивит.
Идея приготовления быстрого бананового десерта опубликована на странице simplefood video в Instagram.
Ингредиенты:
- бананы спелые – 2 шт.
- овсяные хлопья – 1 стакан
- какао-порошок – 2 ст.л.
- мед – 1 ч.л. (по желанию)
- орехи – горсть (по желанию)
- кокосовая стружка – для посыпки
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Очистите бананы и разомните их вилкой до однородной кремовой массы.
3. Добавьте овсяные хлопья, какао и мед. Хорошо перемешайте до густой консистенции.
4. По желанию добавьте измельченные орехи и еще раз перемешайте.
5. Застелите противень пергаментом. Выложите небольшие порции теста ложкой, сформируйте печенье, слегка прижимая сверху.
6. Посыпьте кокосовой стружкой.
7. Выпекайте примерно 12-15 минут до готовности.
8. Дайте десерту немного остыть перед подачей.
9. Внутри он остается мягким и нежным, а сверху имеет легкую корочку.
