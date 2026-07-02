Ленивый десерт в стакане: выпекать не придется
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Когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот, стоит обратить внимание на этот простой рецепт в стакане. Для его приготовления не понадобятся духовка, миксер или сложные ингредиенты. Достаточно нескольких продуктов, чтобы за считанные минуты получить нежный десерт с кремовой текстурой и свежими ягодами. Его можно подавать сразу или немного охладить перед подачей.
Идея приготовления ягодного десерта без выпечки в стакане опубликована на странице solomiya l в Instagram.
Ингредиенты:
- маскарпоне – 250 г
- малина – 75-100 г
- ежевика – 75-100 г
- шоколадное печенье – 150 г
- сахарная пудра или мед – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Измельчите шоколадное печенье до состояния мелкой крошки.
2. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой или медом до однородной кремообразной консистенции.
3. На дно стаканов выложите слой печеньевой крошки.
4. Сверху выложите слой крема из маскарпоне.
5. Распределите часть малины и ежевики.
6. Повторите слои ещё раз в той же последовательности. Верх десерта украсьте ягодами.
7. Поставьте стаканы в холодильник на 20-30 минут или подавайте сразу после приготовления.
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