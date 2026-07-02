Когда хочется домашнего десерта без лишних хлопот, стоит обратить внимание на этот простой рецепт в стакане. Для его приготовления не понадобятся духовка, миксер или сложные ингредиенты. Достаточно нескольких продуктов, чтобы за считанные минуты получить нежный десерт с кремовой текстурой и свежими ягодами. Его можно подавать сразу или немного охладить перед подачей.

Идея приготовления ягодного десерта без выпечки в стакане опубликована на странице solomiya l в Instagram.

Ингредиенты:

маскарпоне – 250 г

малина – 75-100 г

ежевика – 75-100 г

шоколадное печенье – 150 г

сахарная пудра или мед – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Измельчите шоколадное печенье до состояния мелкой крошки.

2. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой или медом до однородной кремообразной консистенции.

3. На дно стаканов выложите слой печеньевой крошки.

4. Сверху выложите слой крема из маскарпоне.

5. Распределите часть малины и ежевики.

6. Повторите слои ещё раз в той же последовательности. Верх десерта украсьте ягодами.

7. Поставьте стаканы в холодильник на 20-30 минут или подавайте сразу после приготовления.

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