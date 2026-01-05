Фаршированный перец – блюдо на каждый день и для празднования. Вместо того, чтобы готовить такие овощи в духовке, воспользуйтесь значительно проще вариантом. Протушить перцы в соусе можно просто на сковородке – это значительно проще и очень вкусно.

Идея приготовления ленивого фаршированного болгарского перца опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3-4 шт.

фарш – 400-500 г

приправа к фаршу – 1-1,5 ч.л.

кетчуп – 4-5 ст.л.

вода – 150-200 мл.

масло

Способ приготовления:

1. Фарш соединяю с приправой к фаршу и хорошо перемешиваю.

2. Болгарские перцы нарезать кольцами толщиной примерно 1 см.

3. Каждое кольцо плотно начиняю фаршем.

4. Обжарить фаршированные перцы на разогретом масле с двух сторон на среднем огне до румяности.

5. Смешать кетчуп с водой, залить перцы.

6. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне до мягкости перца.

