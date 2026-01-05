Ленивый фаршированный перец: готовится на сковородке
Фаршированный перец – блюдо на каждый день и для празднования. Вместо того, чтобы готовить такие овощи в духовке, воспользуйтесь значительно проще вариантом. Протушить перцы в соусе можно просто на сковородке – это значительно проще и очень вкусно.
Идея приготовления ленивого фаршированного болгарского перца опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 3-4 шт.
- фарш – 400-500 г
- приправа к фаршу – 1-1,5 ч.л.
- кетчуп – 4-5 ст.л.
- вода – 150-200 мл.
- масло
Способ приготовления:
1. Фарш соединяю с приправой к фаршу и хорошо перемешиваю.
2. Болгарские перцы нарезать кольцами толщиной примерно 1 см.
3. Каждое кольцо плотно начиняю фаршем.
4. Обжарить фаршированные перцы на разогретом масле с двух сторон на среднем огне до румяности.
5. Смешать кетчуп с водой, залить перцы.
6. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне до мягкости перца.
