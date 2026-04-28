Ленивый хачапури – это один из самых быстрых вариантов завтрака или перекуса, который не требует сложного замешивания теста. Все готовится на сковородке за считанные минуты. Блюдо получается нежным внутри и с румяной корочкой снаружи. Основу составляют простые ингредиенты, которые обычно есть дома. Такой рецепт особенно удобен, когда нужно быстро приготовить что-то сытное.

Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 250 г

яйцо – 1 шт.

сыр твердый или сулугуни – 120 г

мука – 120 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разбейте яйцо в глубокую миску, добавьте молоко, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до однородности.

2. Постепенно всыпьте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Замесите жидкое тесто.

3. Натрите сыр на средней терке, добавьте его к тесту и еще раз тщательно перемешайте.

4. Вылейте подготовленную массу на холодную сковородку, равномерно распределите. Поставьте на средний огонь и накройте крышкой.

5. Готовьте примерно 4-6 минут с одной стороны до румяной корочки. Затем осторожно переверните и жарьте еще несколько минут до готовности.

