Ленивый хачапури на сковородке: сделайте очень простое тесто
Ленивый хачапури – это один из самых быстрых вариантов завтрака или перекуса, который не требует сложного замешивания теста. Все готовится на сковородке за считанные минуты. Блюдо получается нежным внутри и с румяной корочкой снаружи. Основу составляют простые ингредиенты, которые обычно есть дома. Такой рецепт особенно удобен, когда нужно быстро приготовить что-то сытное.
Идея приготовления ленивого хачапури на сковородке опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- сыр твердый или сулугуни – 120 г
- мука – 120 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разбейте яйцо в глубокую миску, добавьте молоко, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до однородности.
2. Постепенно всыпьте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Замесите жидкое тесто.
3. Натрите сыр на средней терке, добавьте его к тесту и еще раз тщательно перемешайте.
4. Вылейте подготовленную массу на холодную сковородку, равномерно распределите. Поставьте на средний огонь и накройте крышкой.
5. Готовьте примерно 4-6 минут с одной стороны до румяной корочки. Затем осторожно переверните и жарьте еще несколько минут до готовности.
