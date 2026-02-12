Все рецепты
Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут
Из лавшаа можно готовить не только быстрые закуски, но и сытный пирог. Для начинки используйте колбасу и твердый сыр. Запекается такое блюдо в духовке максимум 25 минут.
Идея приготовления сытного пирога из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера nicole kitchen show в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 упаковка
- колбаса вареная – 500 г (можно копченую)
- сыр твердый + моцарелла – по вкусу
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Лаваш смазать кетчупом.
2. Выложить колбасу и сыр.
3. Скрутить плотный рулет.
4. Нарезать на кусочки.
5. Выложить в форму, сверху – сыр.
6. Запекать при температуре 190°C, 20-25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: