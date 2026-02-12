Из лавшаа можно готовить не только быстрые закуски, но и сытный пирог. Для начинки используйте колбасу и твердый сыр. Запекается такое блюдо в духовке максимум 25 минут.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера nicole kitchen show в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 упаковка

колбаса вареная – 500 г (можно копченую)

сыр твердый + моцарелла – по вкусу

кетчуп

Способ приготовления:

1. Лаваш смазать кетчупом.

2. Выложить колбасу и сыр.

3. Скрутить плотный рулет.

4. Нарезать на кусочки.

5. Выложить в форму, сверху – сыр.

6. Запекать при температуре 190°C, 20-25 минут.

