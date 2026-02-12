Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
36
Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

Из лавшаа можно готовить не только быстрые закуски, но и сытный пирог. Для начинки используйте колбасу и твердый сыр. Запекается такое блюдо в духовке максимум 25 минут.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера nicole kitchen show в Instagram.

Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 упаковка
  • колбаса вареная – 500 г (можно копченую)
  • сыр твердый + моцарелла – по вкусу
  • кетчуп

Способ приготовления:

Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

1. Лаваш смазать кетчупом.

Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

2. Выложить колбасу и сыр.

Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

3. Скрутить плотный рулет.

Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

4. Нарезать на кусочки.

Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

5. Выложить в форму, сверху – сыр.

Ленивый и очень сытный пирог из лаваша на обед: готовится максимум 25 минут

6. Запекать при температуре 190°C, 20-25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты