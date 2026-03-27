Ленивый киш из лаваша: готовится 15 минут
Вкусный домашний киш можно приготовить даже без теста. Для основы вам понадобится обычный лаваш. Для начинки используйте сыр и куриное филе – получится очень сытное и быстрое блюдо без заморочки.
Как приготовить ленивый киш из лаваша рассказала фудблогерка alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт (круглые)
- куриное филе – 1 шт.
- яйца – 2-3 шт.
- сливки – 150 мл.
- сыр твердый – 150 г
- приправа – 10 овощей
- лук – 1 крупный
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости.
2. Добавьте приправу.
3. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.
4. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.
5. В форму для запекания выложите один лаваш.
6. Присыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа.
7. Выложите начинку из курицы и лука.
8. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.
9. Запекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут до румяной корочки.
