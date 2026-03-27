Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ленивый киш из лаваша: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Вкусный домашний киш можно приготовить даже без теста. Для основы вам понадобится обычный лаваш. Для начинки используйте сыр и куриное филе – получится очень сытное и быстрое блюдо без заморочки.

Как приготовить ленивый киш из лаваша рассказала фудблогерка alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт (круглые)
  • куриное филе – 1 шт.
  • яйца – 2-3 шт.
  • сливки – 150 мл.
  • сыр твердый – 150 г
  • приправа – 10 овощей
  • лук – 1 крупный

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости.

2. Добавьте приправу.

3. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.

4. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.

5. В форму для запекания выложите один лаваш.

6. Присыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа.

7. Выложите начинку из курицы и лука.

8. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.

9. Запекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут до румяной корочки.

