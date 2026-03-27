Вкусный домашний киш можно приготовить даже без теста. Для основы вам понадобится обычный лаваш. Для начинки используйте сыр и куриное филе – получится очень сытное и быстрое блюдо без заморочки.

Как приготовить ленивый киш из лаваша рассказала фудблогерка alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт (круглые)

куриное филе – 1 шт.

яйца – 2-3 шт.

сливки – 150 мл.

сыр твердый – 150 г

приправа – 10 овощей

лук – 1 крупный

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости.

2. Добавьте приправу.

3. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.

4. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.

5. В форму для запекания выложите один лаваш.

6. Присыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа.

7. Выложите начинку из курицы и лука.

8. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.

9. Запекайте в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20 минут до румяной корочки.

