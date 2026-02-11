Для того, чтобы не возиться с приготовлением десертов, можно воспользоваться вариантом без выпекания. Для основы прекрасно подходит нежный крем-сыр, а также сгущенное молоко. Также обязательно добавьте кокосовую стружку – с ней десерт будет напоминать популярные конфеты рафаэлло.

Идея приготовления нежного кокосового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

песочное печенье – 100 г

молоко – 15 мл.

крем-сыр – 250 г

сгущенное молоко – 50 мл.

кокосовая стружка – 50 г

Способ приготовления:

1. Измельчите песочное печенье в крошку.

2. Добавьте молоко и хорошо перемешайте до влажной, липкой массы.

3. В миске смешайте крем-сыр со сгущенным молоком до однородности.

4. Добавьте кокосовую стружку и перемешайте.

5. Выложите основу в форму, плотно утрамбуйте.

6. Сверху равномерно распределите творожную массу.

7. Поставьте в холодильник на 1-2 часа до стабилизации.

8. Перед подачей по желанию украсьте сгущенкой, кокосовой стружкой или ягодами.

