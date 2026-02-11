Ленивый кокосовый десерт без выпекания: готовится элементарно
Для того, чтобы не возиться с приготовлением десертов, можно воспользоваться вариантом без выпекания. Для основы прекрасно подходит нежный крем-сыр, а также сгущенное молоко. Также обязательно добавьте кокосовую стружку – с ней десерт будет напоминать популярные конфеты рафаэлло.
Идея приготовления нежного кокосового десерта без выпекания опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- песочное печенье – 100 г
- молоко – 15 мл.
- крем-сыр – 250 г
- сгущенное молоко – 50 мл.
- кокосовая стружка – 50 г
Способ приготовления:
1. Измельчите песочное печенье в крошку.
2. Добавьте молоко и хорошо перемешайте до влажной, липкой массы.
3. В миске смешайте крем-сыр со сгущенным молоком до однородности.
4. Добавьте кокосовую стружку и перемешайте.
5. Выложите основу в форму, плотно утрамбуйте.
6. Сверху равномерно распределите творожную массу.
7. Поставьте в холодильник на 1-2 часа до стабилизации.
8. Перед подачей по желанию украсьте сгущенкой, кокосовой стружкой или ягодами.
