Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты
Сытный мясной пирог – это отличный выбор, если речь идет о приготовлении обеда на большую семью. Вам не придется очень долго что-то вымешивать и использовать дрожжи, так как в основе теста обычная сметана. А для начинки идеально подойдут компоненты, которые всегда есть под рукой.
Идея приготовления ленивого мясного пирога на сметане опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Попробовав небольшой кусочек, вы сразу почувствуете сытость.
Ингредиенты для теста:
- сметана – 260 мл.
- яйца – 3 шт.
- масло – 1 ст.л.
- сода – 1 ч.л. соды
- соль – 1/2 ч.л. соли
- мука – 6 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- телячий фарш – 200 г
- шампиньоны – 4 шт.
- зеленый лук и укроп – по вкусу
- сыр чеддер – 60 г
- сыр моцарелла – 50 г
- соль
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для теста.
2. Дать ему постоять 15 минут.
3. Смазать форму сливочным маслом.
4. Выложить тесто в форму.
5. Сверху добавить начинку.
5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 55 минут.
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