Сытный мясной пирог – это отличный выбор, если речь идет о приготовлении обеда на большую семью. Вам не придется очень долго что-то вымешивать и использовать дрожжи, так как в основе теста обычная сметана. А для начинки идеально подойдут компоненты, которые всегда есть под рукой.

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Идея приготовления ленивого мясного пирога на сметане опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Попробовав небольшой кусочек, вы сразу почувствуете сытость.

Ингредиенты для теста:

сметана – 260 мл.

яйца – 3 шт.

масло – 1 ст.л.

сода – 1 ч.л. соды

соль – 1/2 ч.л. соли

мука – 6 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

телячий фарш – 200 г

шампиньоны – 4 шт.

зеленый лук и укроп – по вкусу

сыр чеддер – 60 г

сыр моцарелла – 50 г

соль

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для теста.

2. Дать ему постоять 15 минут.

3. Смазать форму сливочным маслом.

4. Выложить тесто в форму.

5. Сверху добавить начинку.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 55 минут.

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