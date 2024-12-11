Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,3 т.
Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты

Сытный мясной пирог – это отличный выбор, если речь идет о приготовлении обеда на большую семью. Вам не придется очень долго что-то вымешивать и использовать дрожжи, так как в основе теста обычная сметана. А для начинки идеально подойдут компоненты, которые всегда есть под рукой.

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Идея приготовления ленивого мясного пирога на сметане опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Попробовав небольшой кусочек, вы сразу почувствуете сытость.

Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты

Ингредиенты для теста:

  • сметана – 260 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • масло – 1 ст.л.
  • сода – 1 ч.л. соды
  • соль – 1/2 ч.л. соли
  • мука – 6 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • телячий фарш – 200 г
  • шампиньоны – 4 шт.
  • зеленый лук и укроп – по вкусу
  • сыр чеддер – 60 г
  • сыр моцарелла – 50 г
  • соль

Способ приготовления:

Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты

1. Смешайте все ингредиенты для теста.

2. Дать ему постоять 15 минут.

Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты

3. Смазать форму сливочным маслом.

4. Выложить тесто в форму.

Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты

5. Сверху добавить начинку.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 55 минут.

Ленивый мясной пирог для сытного обеда: готовится считанные минуты

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