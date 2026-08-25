Ленивый "Наполеон" в стакане: как быстро приготовить любимый десерт

Классический "Наполеон" требует времени, но есть способ приготовить любимый десерт гораздо быстрее. Для этого не нужно формировать большой торт и ждать, пока коржи пропитаются. Хрустящее тесто, нежный крем и ягодный слой можно подать порционно в стаканчиках. Такой десерт выглядит празднично, а его приготовление занимает около 15 минут, если использовать готовое слоеное тесто.

Идея приготовления "Наполеона" в стакане опубликована на странице irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто – 1 упаковка

заварной крем – 500 г

сливочное масло – 70 г

сахар – по вкусу

смородиновое или другое ягодное пюре – 150 г

сахар для ягодного слоя – 40 г

пектин – 3 г

Для заварного крема:

молоко – 500 мл.

яичные желтки – 4 шт.

сахар – 70 г

смесь для заварного крема – 40 г

сливочное масло – 70 г

Способ приготовления:

1. Готовое слоеное тесто нужно нарезать небольшими кусочками или произвольно разломать после выпечки. Оно станет основой для порционного "Наполеона".

2. Разогрейте духовку в соответствии с рекомендациями на упаковке теста. Выложите его на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте до золотистой корочки. После этого дайте коржам остыть и измельчите их на небольшие кусочки. Не стоит делать крошку слишком мелкой: небольшие хрустящие кусочки сделают текстуру десерта более интересной.

3. Для крема смешайте желтки с сахаром и сухой смесью для заварного крема. Молоко подогрейте, не доводя до сильного кипения, и постепенно влейте в желтковую массу, постоянно перемешивая.

4. Перелейте смесь в сотейник и готовьте на небольшом огне, постоянно помешивая венчиком. Когда крем станет густым, снимите его с плиты. Добавьте сливочное масло и перемешайте до полной однородности. Крем должен немного остыть перед сборкой десерта.

5. Для ягодного слоя смешайте смородиновое пюре с сахаром и пектином. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и проварите около минуты, постоянно помешивая. Затем оставьте конфи остывать.

6. Теперь можно собирать десерт. На дно стаканов выложите немного хрустящего теста, сверху добавьте слой заварного крема. Затем выложите ягодный конфи и повторите слои. Завершите десерт крошкой из слоеного теста.

7. Ленивый "Наполеон" можно подавать сразу, но после недолгого охлаждения крем станет плотнее, а вкусы лучше сочетаются. При этом часть теста останется хрустящей, что делает порционный десерт особенно приятным по текстуре.

8. Для максимально быстрого приготовления удобно заранее испечь слоеное тесто и хранить его в герметичном контейнере. Тогда останется только приготовить или взять готовый заварной крем, добавить ягодный слой и собрать "Наполеон" в стаканчиках.

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