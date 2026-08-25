Ленивый "Наполеон" в стакане: как быстро приготовить любимый десерт
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Классический "Наполеон" требует времени, но есть способ приготовить любимый десерт гораздо быстрее. Для этого не нужно формировать большой торт и ждать, пока коржи пропитаются. Хрустящее тесто, нежный крем и ягодный слой можно подать порционно в стаканчиках. Такой десерт выглядит празднично, а его приготовление занимает около 15 минут, если использовать готовое слоеное тесто.
Идея приготовления "Наполеона" в стакане опубликована на странице irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто – 1 упаковка
- заварной крем – 500 г
- сливочное масло – 70 г
- сахар – по вкусу
- смородиновое или другое ягодное пюре – 150 г
- сахар для ягодного слоя – 40 г
- пектин – 3 г
Для заварного крема:
- молоко – 500 мл.
- яичные желтки – 4 шт.
- сахар – 70 г
- смесь для заварного крема – 40 г
- сливочное масло – 70 г
Способ приготовления:
1. Готовое слоеное тесто нужно нарезать небольшими кусочками или произвольно разломать после выпечки. Оно станет основой для порционного "Наполеона".
2. Разогрейте духовку в соответствии с рекомендациями на упаковке теста. Выложите его на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте до золотистой корочки. После этого дайте коржам остыть и измельчите их на небольшие кусочки. Не стоит делать крошку слишком мелкой: небольшие хрустящие кусочки сделают текстуру десерта более интересной.
3. Для крема смешайте желтки с сахаром и сухой смесью для заварного крема. Молоко подогрейте, не доводя до сильного кипения, и постепенно влейте в желтковую массу, постоянно перемешивая.
4. Перелейте смесь в сотейник и готовьте на небольшом огне, постоянно помешивая венчиком. Когда крем станет густым, снимите его с плиты. Добавьте сливочное масло и перемешайте до полной однородности. Крем должен немного остыть перед сборкой десерта.
5. Для ягодного слоя смешайте смородиновое пюре с сахаром и пектином. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и проварите около минуты, постоянно помешивая. Затем оставьте конфи остывать.
6. Теперь можно собирать десерт. На дно стаканов выложите немного хрустящего теста, сверху добавьте слой заварного крема. Затем выложите ягодный конфи и повторите слои. Завершите десерт крошкой из слоеного теста.
7. Ленивый "Наполеон" можно подавать сразу, но после недолгого охлаждения крем станет плотнее, а вкусы лучше сочетаются. При этом часть теста останется хрустящей, что делает порционный десерт особенно приятным по текстуре.
8. Для максимально быстрого приготовления удобно заранее испечь слоеное тесто и хранить его в герметичном контейнере. Тогда останется только приготовить или взять готовый заварной крем, добавить ягодный слой и собрать "Наполеон" в стаканчиках.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: