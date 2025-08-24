Для того, чтобы быстро приготовить вкусный и сытный перекус, используйте лаваш. В него можно завернуть любую любимую начинку. К тому же, блюда из такой основы не требуют длительной термической обработки.

Идея приготовления ленивого перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

сыр сулугуни – 180 г

помидоры – 3 шт.

чеснок – 3 зубчика

зелень

майонез

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на крупной терке.

2. Добавить нарезанные кубиком помидоры, измельченную зелень.

3. Выжать чеснок и заправить майонезом.

4. Лаваш поделить на части, выложить по 1 ст.л. начинки.

5. Завернуть в конверт.

6. Жарить на мангале, постоянно переворачивая.

