Ленивый перекус из лаваша: добавьте внутрь много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
210
Ленивый перекус из лаваша: добавьте внутрь много сыра

Для того, чтобы быстро приготовить вкусный и сытный перекус, используйте лаваш. В него можно завернуть любую любимую начинку. К тому же, блюда из такой основы не требуют длительной термической обработки.

Идея приготовления ленивого перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ленивый перекус из лаваша: добавьте внутрь много сыра

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • сыр сулугуни – 180 г
  • помидоры – 3 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • зелень
  • майонез

Способ приготовления:

Ленивый перекус из лаваша: добавьте внутрь много сыра

1. Сыр натереть на крупной терке.

2. Добавить нарезанные кубиком помидоры, измельченную зелень.

Ленивый перекус из лаваша: добавьте внутрь много сыра

3. Выжать чеснок и заправить майонезом.

Ленивый перекус из лаваша: добавьте внутрь много сыра

4. Лаваш поделить на части, выложить по 1 ст.л. начинки.

5. Завернуть в конверт.

6. Жарить на мангале, постоянно переворачивая.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты