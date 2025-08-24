Все рецепты
Ленивый перекус из лаваша: добавьте внутрь много сыра
Для того, чтобы быстро приготовить вкусный и сытный перекус, используйте лаваш. В него можно завернуть любую любимую начинку. К тому же, блюда из такой основы не требуют длительной термической обработки.
Идея приготовления ленивого перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- сыр сулугуни – 180 г
- помидоры – 3 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- зелень
- майонез
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на крупной терке.
2. Добавить нарезанные кубиком помидоры, измельченную зелень.
3. Выжать чеснок и заправить майонезом.
4. Лаваш поделить на части, выложить по 1 ст.л. начинки.
5. Завернуть в конверт.
6. Жарить на мангале, постоянно переворачивая.
