Для того, чтобы приготовить сытный перекус, можно использовать обычный лаваш. Добавьте внутрь мясной фарш, а также много сыра. Подавать блюдо удобно в виде рулетиков на шпажках.

Идея приготовления лаваша с начинкой на шпажках опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш

куриный фарш (или любой мясной)

1 луковица

соль, перец – по вкусу

твердый сыр

Способ приготовления:

1. В фарш добавить натертый лук, соль и перец.

2. Хорошо перемешать.

3. Лаваш смазать фаршем тонким слоем.

4. Посыпать натертым сыром.

5. Скрутить в рулет и нарезать на кусочки.

6. Нанизать на шпажки.

7. Выложить на противень с пергаментом, сверху добавить еще немного сыра.

8. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до румяной корочки.

