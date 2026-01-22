Все рецепты
Ленивый перекус из лаваша за 15 минут: добавьте фарш и много сыра
Для того, чтобы приготовить сытный перекус, можно использовать обычный лаваш. Добавьте внутрь мясной фарш, а также много сыра. Подавать блюдо удобно в виде рулетиков на шпажках.
Идея приготовления лаваша с начинкой на шпажках опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш
- куриный фарш (или любой мясной)
- 1 луковица
- соль, перец – по вкусу
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. В фарш добавить натертый лук, соль и перец.
2. Хорошо перемешать.
3. Лаваш смазать фаршем тонким слоем.
4. Посыпать натертым сыром.
5. Скрутить в рулет и нарезать на кусочки.
6. Нанизать на шпажки.
7. Выложить на противень с пергаментом, сверху добавить еще немного сыра.
8. Запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до румяной корочки.
