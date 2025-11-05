Иногда совсем не хочется возиться с тестом, но есть желание приготовить что-то вкусное, сытное и полезное. В таком случае отличным решением станет ленивый пирог без теста. Он получается нежным, ароматным и имеет приятную структуру благодаря сочетанию овощей, творога и яиц. Такой пирог легко готовится, не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как горячим, так и холодным. Это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина всей семьей.

Идея приготовления сытного пирога с рыбой без теста опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

батат – 2 шт.

масло – 1 ст. л.

яйца – 4 шт.

молоко или сливки – 100 мл

соль, перец – по вкусу

сушеный базилик – 1 ч. л.

сушеный томат (специя) – 1 ч. л.

шпинат – горсть (свежий или замороженный)

рыба (по желанию) – 100-150 г

сыр фета – 60 г

сыр моцарелла – 100 г

Способ приготовления:

1. Батат нарежьте тонкими кружочками, выложите в форму для запекания, слегка смажьте маслом и запекайте при температуре 180°C около 30 минут, пока кусочки станут мягкими.

2. В глубокой миске смешайте яйца, молоко или сливки, добавьте соль, перец, сушеный базилик и сушеный томат.

3. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородную смесь.

4. Когда батат запечется, вылейте яично-молочную смесь поверх него.

5. Добавьте шпинат и кусочки рыбы (если используете).

6. Посыпьте сверху измельченной фетой, а затем натрите моцареллу.

7. Выпекайте еще 20 минут при температуре 180 градусов, пока пирог не зарумянится и не схватится сверху.

