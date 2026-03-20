Если хочется быстрой домашней выпечки без лишних хлопот, стоит обратить внимание на ленивый пирог из капусты. Это простое блюдо, которое не требует сложных техник или дорогих ингредиентов. Пирог получается сочным, мягким и одновременно сытным. Его легко приготовить даже после рабочего дня.

Идея приготовления быстрого капустного пирога опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 400 г

морковь – 1 шт.

кефир – 150 мл.

яйца – 2 шт.

масло – 70 мл.

мука – 280 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сыр твердый – 100 г

сливочное масло – кусочек

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте капусту. Нарежьте ее, добавьте немного соли и хорошо помните руками – это поможет сделать пирог сочным.

2. Отдельно смешайте яйца с кефиром, добавьте масло и перемешайте до однородности.

3. Далее всыпьте муку, разрыхлитель, соль и перец.

4. Замесите мягкое тесто без комочков.

5. Добавьте в тесто натертую морковь и подготовленную капусту, еще раз перемешайте.

6. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите массу и равномерно распределите.

7. Сверху посыпьте натертым сыром.

8. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут до румяной корочки.

