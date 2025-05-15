Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно
Лаваш – отличный ингредиент для приготовления быстрого и сытного пирога на обед. Вам не придется вымешивать тесто, что значительно экономит время, для блюда вам понадобится много сыра, а также яичная заливка, которая сделает пирог сочным.
Идея приготовления сырного пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Запекается всего 20 минут.
Ингредиенты:
- лаваш – 2-3 листа
- адыгейский сыр – 250 г
- моцарелла – 200 г
- кефир – 300 г
- яйца – 2 шт.
- соль
Способ приготовления:
1. Натереть два вида сыра.
2. Хорошо перемешать между собой.
3. Вылить кефир.
4. Добавить 2 яйца и немного соли, перемешать.
5. Далее подготовленную формочку застелить лавашем так, чтобы края свисали.
6. Затем добавить заливку и посыпать сыром.
7. Повторять так же, пока не закончатся все ингредиенты.
8. Закрыть края лаваша, добавить заливку и поставить запекаться при температуре 180 градусов.
9. Первые 10 минут без конвекции и еще 10 минут с конвекцией
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