Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно

Лаваш – отличный ингредиент для приготовления быстрого и сытного пирога на обед. Вам не придется вымешивать тесто, что значительно экономит время, для блюда вам понадобится много сыра, а также яичная заливка, которая сделает пирог сочным.

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Идея приготовления сырного пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Запекается всего 20 минут.

Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • лаваш – 2-3 листа
  • адыгейский сыр – 250 г
  • моцарелла – 200 г
  • кефир – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль

Способ приготовления:

Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно

1. Натереть два вида сыра.

2. Хорошо перемешать между собой.

Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно

3. Вылить кефир.

4. Добавить 2 яйца и немного соли, перемешать.

Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно

5. Далее подготовленную формочку застелить лавашем так, чтобы края свисали.

6. Затем добавить заливку и посыпать сыром.

Ленивый пирог из лаваша для обеда: готовится элементарно

7. Повторять так же, пока не закончатся все ингредиенты.

8. Закрыть края лаваша, добавить заливку и поставить запекаться при температуре 180 градусов.

9. Первые 10 минут без конвекции и еще 10 минут с конвекцией

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