Ленивый пирог из лаваша для сытного обеда: как приготовить
Лаваш – универсальный продукт, из которого можно сделать и прост закуски, и сытный обед. Пирог будет идельным вариантом для тех, у кого всегда не хватает времени на готовку. Все очень быстро и сытно.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- молоко – 100 мл.
- соль
- ветчина – 100-150 г
- творог – 100 г
- твердый сыр – 120 г
- зелень
- лаваш – 1 лист
Способ приготовления:
1. Лаваш сложить.
2. Нарезать на кусочки.
3. Натереть сыр.
4. Измельчить зелень.
5. Измельчить ветчину.
6. Все смешать в одной емкости.
7. Выложить в форму и разровнять.
8. Посыпать сыром.
9. Поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
