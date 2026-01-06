Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ленивый пирог из лаваша для сытного обеда: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
243
Лаваш – универсальный продукт, из которого можно сделать и прост закуски, и сытный обед. Пирог будет идельным вариантом для тех, у кого всегда не хватает времени на готовку. Все очень быстро и сытно.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 100 мл.
  • соль
  • ветчина – 100-150 г
  • творог – 100 г
  • твердый сыр – 120 г
  • зелень
  • лаваш – 1 лист

Способ приготовления:

1. Лаваш сложить.

2. Нарезать на кусочки.

3. Натереть сыр.

4. Измельчить зелень.

5. Измельчить ветчину.

6. Все смешать в одной емкости.

7. Выложить в форму и разровнять.

8. Посыпать сыром.

9. Поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

