Лаваш – универсальный продукт, из которого можно сделать и прост закуски, и сытный обед. Пирог будет идельным вариантом для тех, у кого всегда не хватает времени на готовку. Все очень быстро и сытно.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

молоко – 100 мл.

соль

ветчина – 100-150 г

творог – 100 г

твердый сыр – 120 г

зелень

лаваш – 1 лист

Способ приготовления:

1. Лаваш сложить.

2. Нарезать на кусочки.

3. Натереть сыр.

4. Измельчить зелень.

5. Измельчить ветчину.

6. Все смешать в одной емкости.

7. Выложить в форму и разровнять.

8. Посыпать сыром.

9. Поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

