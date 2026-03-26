Лаваш – замечательная основа для разнообразных закусок. Внутрь можно положить любую любимую начинку. Как вариант, тунец в сочетании с яйцами, овощами и сыром.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

тунец – 1 банка

яйца – 3 шт.

сырок плавленый – 100 г

майонез – по вкусу

огурец – половинка

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца и сырок натереть на мелкой терке, добавить майонез и хорошо перемешать.

2. Полученную массу равномерно размазать по лавашу.

3. С одного края выложить порезанный кружочками огурец.

4. Немножко отступив от огурца, выложить тунец.

5. По желанию посыпать сверху зеленым луком.

6. Аккуратно завернуть лаваш в рулет, стараясь сделать это плотно, чтобы во время нарезки он не раскручивался.

7. Когда рулет свернули, дать ему немного постоять, чтобы лаваш размяк.

8. После этого можно нарезать и подавать к столу.

