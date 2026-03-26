Ленивый рулет из лаваша с начинкой: готовится 15 минут
Лаваш – замечательная основа для разнообразных закусок. Внутрь можно положить любую любимую начинку. Как вариант, тунец в сочетании с яйцами, овощами и сыром.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- тунец – 1 банка
- яйца – 3 шт.
- сырок плавленый – 100 г
- майонез – по вкусу
- огурец – половинка
- зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца и сырок натереть на мелкой терке, добавить майонез и хорошо перемешать.
2. Полученную массу равномерно размазать по лавашу.
3. С одного края выложить порезанный кружочками огурец.
4. Немножко отступив от огурца, выложить тунец.
5. По желанию посыпать сверху зеленым луком.
6. Аккуратно завернуть лаваш в рулет, стараясь сделать это плотно, чтобы во время нарезки он не раскручивался.
7. Когда рулет свернули, дать ему немного постоять, чтобы лаваш размяк.
8. После этого можно нарезать и подавать к столу.
