Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить
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Для быстрого перекуса, завтрака или праздничного стола отлично подойдет рулет из лаваша с нежной рыбной начинкой. Такая закуска готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и получается очень сытной. Сочетание консервированного тунца, плавленого сыра, яиц и свежего огурца делает вкус сбалансированным и легким. Готовый рулет удобно нарезать порционными кусочками и подавать как отдельное блюдо или дополнение к основному меню.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- тунец консервированный – 1 банка
- яйца вареные – 3 шт.
- плавленый сыр – 100 г
- майонез – по вкусу
- огурец свежий – 1/2 шт.
- зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала отварите яйца и остудите их. Плавленый сыр и яйца переложите в глубокую миску и тщательно разомните вилкой до однородной консистенции.
2. В сырно-яичную массу добавьте мелко нарезанный зеленый лук и немного майонеза.
3. Перемешайте начинку так, чтобы она стала нежной и легко распределялась по лавашу.
4. Разверните лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно смажьте его приготовленной массой.
5. Свежий огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными ломтиками и выложите поверх начинки.
6. Консервированный тунец слегка раздавите вилкой и равномерно распределите по всей поверхности лаваша. После этого аккуратно сверните его в плотный рулет.
7. Оставьте рулет на несколько минут, чтобы лаваш стал более мягким и хорошо пропитался начинкой.
8. Затем нарежьте его порционными кусочками и подавайте к столу.
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