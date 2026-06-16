Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
114
Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить
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Для быстрого перекуса, завтрака или праздничного стола отлично подойдет рулет из лаваша с нежной рыбной начинкой. Такая закуска готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и получается очень сытной. Сочетание консервированного тунца, плавленого сыра, яиц и свежего огурца делает вкус сбалансированным и легким. Готовый рулет удобно нарезать порционными кусочками и подавать как отдельное блюдо или дополнение к основному меню.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.

Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт.
  • тунец консервированный – 1 банка
  • яйца вареные – 3 шт.
  • плавленый сыр – 100 г
  • майонез – по вкусу
  • огурец свежий – 1/2 шт.
  • зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить

1. Для начала отварите яйца и остудите их. Плавленый сыр и яйца переложите в глубокую миску и тщательно разомните вилкой до однородной консистенции.

2. В сырно-яичную массу добавьте мелко нарезанный зеленый лук и немного майонеза.

Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить

3. Перемешайте начинку так, чтобы она стала нежной и легко распределялась по лавашу.

4. Разверните лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно смажьте его приготовленной массой.

Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить

5. Свежий огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными ломтиками и выложите поверх начинки.

6. Консервированный тунец слегка раздавите вилкой и равномерно распределите по всей поверхности лаваша. После этого аккуратно сверните его в плотный рулет.

Ленивый рулет из лаваша с тунцом и плавленым сыром: как приготовить

7. Оставьте рулет на несколько минут, чтобы лаваш стал более мягким и хорошо пропитался начинкой.

8. Затем нарежьте его порционными кусочками и подавайте к столу.

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