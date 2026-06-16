Для быстрого перекуса, завтрака или праздничного стола отлично подойдет рулет из лаваша с нежной рыбной начинкой. Такая закуска готовится за считанные минуты, не требует сложных ингредиентов и получается очень сытной. Сочетание консервированного тунца, плавленого сыра, яиц и свежего огурца делает вкус сбалансированным и легким. Готовый рулет удобно нарезать порционными кусочками и подавать как отдельное блюдо или дополнение к основному меню.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

тунец консервированный – 1 банка

яйца вареные – 3 шт.

плавленый сыр – 100 г

майонез – по вкусу

огурец свежий – 1/2 шт.

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала отварите яйца и остудите их. Плавленый сыр и яйца переложите в глубокую миску и тщательно разомните вилкой до однородной консистенции.

2. В сырно-яичную массу добавьте мелко нарезанный зеленый лук и немного майонеза.

3. Перемешайте начинку так, чтобы она стала нежной и легко распределялась по лавашу.

4. Разверните лист лаваша на рабочей поверхности и равномерно смажьте его приготовленной массой.

5. Свежий огурец нарежьте тонкими кружочками или длинными ломтиками и выложите поверх начинки.

6. Консервированный тунец слегка раздавите вилкой и равномерно распределите по всей поверхности лаваша. После этого аккуратно сверните его в плотный рулет.

7. Оставьте рулет на несколько минут, чтобы лаваш стал более мягким и хорошо пропитался начинкой.

8. Затем нарежьте его порционными кусочками и подавайте к столу.

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