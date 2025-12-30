Классический праздничный салат со свеклой – это "Шуба". Но если вы ищете более простой вариант, где ничего не нужно выкладывать слоями, – воспользуйтесь следующим вариантом. Простые ингредиенты нужно просто измельчить и перемешать – все максимально просто и без заморочки.

Идея приготовления новогоднего салата со свеклой опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

отварная свекла – 2-3 шт.

яйца вареные – 3 шт.

твердый сыр – 120 г

чеснок – 2-3 зубчика

соль и перец – по вкусу

майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу натереть на крупную терку.

2. Выложить в миску.

3. Натереть твердый сыр.

4. Натереть яйца.

5. В эту же миску добавить натертый чеснок, соль, майонез и перец по вкусу.

