Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
297
Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

Классический праздничный салат со свеклой – это "Шуба". Но если вы ищете более простой вариант, где ничего не нужно выкладывать слоями, – воспользуйтесь следующим вариантом. Простые ингредиенты нужно просто измельчить и перемешать – все максимально просто и без заморочки.

Идея приготовления новогоднего салата со свеклой опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

Ингредиенты:

  • отварная свекла – 2-3 шт.
  • яйца вареные – 3 шт.
  • твердый сыр – 120 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль и перец – по вкусу
  • майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

1. Свеклу натереть на крупную терку.

2. Выложить в миску.

Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

3. Натереть твердый сыр.

Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

4. Натереть яйца.

Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

5. В эту же миску добавить натертый чеснок, соль, майонез и перец по вкусу.

Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты