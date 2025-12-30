Все рецепты
Ленивый салат со свеклой на Новый год: не нужно выкладывать слоями
Классический праздничный салат со свеклой – это "Шуба". Но если вы ищете более простой вариант, где ничего не нужно выкладывать слоями, – воспользуйтесь следующим вариантом. Простые ингредиенты нужно просто измельчить и перемешать – все максимально просто и без заморочки.
Идея приготовления новогоднего салата со свеклой опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- отварная свекла – 2-3 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- твердый сыр – 120 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль и перец – по вкусу
- майонез – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу натереть на крупную терку.
2. Выложить в миску.
3. Натереть твердый сыр.
4. Натереть яйца.
5. В эту же миску добавить натертый чеснок, соль, майонез и перец по вкусу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: