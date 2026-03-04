Если нет времени выпекать торт – воспользуйтесь рецептом из печенья. Такой десерт прекрасно застывает в холодильнике и не требует длительного приготовления.

Идея приготовления элементарного торта из печенья опубликована на странице фудблогера viktoria cooking в Instagram.

Ингредиенты (на форму 19*14):

1 яйцо

50 г сахара + ванильный сахар

щепотка соли

20 г муки

20 г крахмала

500 мл. молока

50 г масла

100-150 г шоколадного печенья

100 г шоколада

40 мл. масла

Способ приготовления:

1. В сотейнике соединяем яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку, крахмал и перемешиваем венчиком до однородности.

2. Добавить молоко и еще раз перемешать.

3. Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения массы.

4. Добавить мягкое сливочное масло, тщательно перемешать и охладить.

5. Далее взять форму и смазать немного кремом дно.

6. Поочередно выложить крем и печенье, пока не закончится ингредиенты.

7. Далее растопить шоколад, добавить масло и перемешать.

8. Вылить в форму, при необходимости разровнять и оставить в холодильнике 5-6 часов, лучше на ночь.

