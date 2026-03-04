Ленивый шоколадный торт из печенья: выпекать не придется
Если нет времени выпекать торт – воспользуйтесь рецептом из печенья. Такой десерт прекрасно застывает в холодильнике и не требует длительного приготовления.
Идея приготовления элементарного торта из печенья опубликована на странице фудблогера viktoria cooking в Instagram.
Ингредиенты (на форму 19*14):
- 1 яйцо
- 50 г сахара + ванильный сахар
- щепотка соли
- 20 г муки
- 20 г крахмала
- 500 мл. молока
- 50 г масла
- 100-150 г шоколадного печенья
- 100 г шоколада
- 40 мл. масла
Способ приготовления:
1. В сотейнике соединяем яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, муку, крахмал и перемешиваем венчиком до однородности.
2. Добавить молоко и еще раз перемешать.
3. Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения массы.
4. Добавить мягкое сливочное масло, тщательно перемешать и охладить.
5. Далее взять форму и смазать немного кремом дно.
6. Поочередно выложить крем и печенье, пока не закончится ингредиенты.
7. Далее растопить шоколад, добавить масло и перемешать.
8. Вылить в форму, при необходимости разровнять и оставить в холодильнике 5-6 часов, лучше на ночь.
