Ленивый торт из печенья без выпекания: готовится за считанные минуты
Вкусный торт к чаю можно очень легко приготовить без заморочки и выпекания. Для этого вам понадобится обычное печенье. Оно прекрасно пропитывается кремом и получается полноценный десерт.
Идея приготовления вкусного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье – 130 г
- шоколад – 90 г
- масло – 20 мл.
- яйца – 1 шт.
- молоко – 400 мл.
- сахар – 50 г
- крахмал – 20 г
- ванильный сахар
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. В сотейнике смешать яйцо, сахар, крахмал.
2. Затем добавить молоко и поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, проварить до загустения.
3. Добавить сливочное масло и крем готов.
4. В форму форму слоями выложить крем и печенье, пока не закончится крем.
5. Далее растопить шоколад импульсами в микроволновке, далее добавить растительное масло, перемешать и вылить на торт
6. Отставить в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).
