Вкусный торт к чаю можно очень легко приготовить без заморочки и выпекания. Для этого вам понадобится обычное печенье. Оно прекрасно пропитывается кремом и получается полноценный десерт.

Идея приготовления вкусного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 130 г

шоколад – 90 г

масло – 20 мл.

яйца – 1 шт.

молоко – 400 мл.

сахар – 50 г

крахмал – 20 г

ванильный сахар

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. В сотейнике смешать яйцо, сахар, крахмал.

2. Затем добавить молоко и поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, проварить до загустения.

3. Добавить сливочное масло и крем готов.

4. В форму форму слоями выложить крем и печенье, пока не закончится крем.

5. Далее растопить шоколад импульсами в микроволновке, далее добавить растительное масло, перемешать и вылить на торт

6. Отставить в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).

