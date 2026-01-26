Ленивый торт из печенья без выпекания: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
879
Вкусный торт к чаю можно очень легко приготовить без заморочки и выпекания. Для этого вам понадобится обычное печенье. Оно прекрасно пропитывается кремом и получается полноценный десерт.

Идея приготовления вкусного торта без выпекания опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • печенье – 130 г
  • шоколад – 90 г
  • масло – 20 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 400 мл.
  • сахар – 50 г
  • крахмал – 20 г
  • ванильный сахар
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. В сотейнике смешать яйцо, сахар, крахмал.

2. Затем добавить молоко и поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, проварить до загустения.

3. Добавить сливочное масло и крем готов.

4. В форму форму слоями выложить крем и печенье, пока не закончится крем.

5. Далее растопить шоколад импульсами в микроволновке, далее добавить растительное масло, перемешать и вылить на торт

6. Отставить в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).

