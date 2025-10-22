Иногда хочется приготовить что-то сладкое, но без долгого замешивания теста и разогрева духовки. Ленивый торт без выпекания – идеальный вариант, ведь готовится из доступных продуктов и не требует много времени. Все, что нужно, – простой крем, основа из печенья и шоколадная глазурь. Такой десерт хорошо держит форму, легко нарезается и подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

Идея приготовления ленивого торта из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты для крема:

яйца – 2 шт.

мука – 50 г

сахар – 200 г

молоко – 500 мл.

сливочное масло – 100 г

Для основы и глазури:

печенье шоколадное – 2 пачки

шоколад черный – 2 плитки

масло (для глазури) – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте крем. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и муку до однородности.

2. Постепенно влейте молоко, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

3. Перелейте массу в кастрюлю и варите на малом огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.

4. Снимите с плиты и добавьте нарезанное масло.

5. Перемешайте до гладкой консистенции и оставьте остыть.

6. Подготовьте форму для торта. На дно выложите слой шоколадного печенья.

7. Сверху равномерно нанесите теплый крем. Повторяйте слои – печенье и крем, пока ингредиенты не закончатся.

8. Последний слой должен быть кремовым.

9. Для глазури растопите черный шоколад на водяной бане или в микроволновке. Чтобы глазурь была гладкой и хорошо ложилась, добавьте 2 столовые ложки масла и перемешайте.

10. Полейте торт сверху и разровняйте.

11. Поставьте десерт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он застыл и хорошо пропитался.

12. После охлаждения торт легко нарезается и держит форму.