Ленивый торт, который не придется выпекать: из чего сделать основу
Иногда хочется приготовить что-то сладкое, но без долгого замешивания теста и разогрева духовки. Ленивый торт без выпекания – идеальный вариант, ведь готовится из доступных продуктов и не требует много времени. Все, что нужно, – простой крем, основа из печенья и шоколадная глазурь. Такой десерт хорошо держит форму, легко нарезается и подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола.
Идея приготовления ленивого торта из печенья без выпекания опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты для крема:
- яйца – 2 шт.
- мука – 50 г
- сахар – 200 г
- молоко – 500 мл.
- сливочное масло – 100 г
Для основы и глазури:
- печенье шоколадное – 2 пачки
- шоколад черный – 2 плитки
- масло (для глазури) – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте крем. В глубокой миске смешайте яйца, сахар и муку до однородности.
2. Постепенно влейте молоко, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
3. Перелейте массу в кастрюлю и варите на малом огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
4. Снимите с плиты и добавьте нарезанное масло.
5. Перемешайте до гладкой консистенции и оставьте остыть.
6. Подготовьте форму для торта. На дно выложите слой шоколадного печенья.
7. Сверху равномерно нанесите теплый крем. Повторяйте слои – печенье и крем, пока ингредиенты не закончатся.
8. Последний слой должен быть кремовым.
9. Для глазури растопите черный шоколад на водяной бане или в микроволновке. Чтобы глазурь была гладкой и хорошо ложилась, добавьте 2 столовые ложки масла и перемешайте.
10. Полейте торт сверху и разровняйте.
11. Поставьте десерт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он застыл и хорошо пропитался.
12. После охлаждения торт легко нарезается и держит форму.